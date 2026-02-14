Real Madrid 4-1 Real Sociedad: Al ritmo de Vinicius le mete miedo al Barcelona y a la Champions League

Abrió el marcador Gonzalo a los cuatro minutos. Empató Oyarzabal desde los once metros a los 21. Vinicius marcó un doblete desde los once metros en el minuto 25 y 47. Valverde hizo el mejor gol del encuentro (el tercero) en el 31 tras un gran disparo desde la frontal

Real Madrid y Real Sociedad se medían este sábado para cerrar los encuentros de este sábado en LaLiga EA Sports. Tanto madrileños como donostiarras llegaban en un gran momento de forma y parecía el mejor plan para el choque entre los pupilos de Arbeloa y el sorprendente Matarazzo. En el once del Real Madrid se echaba en falta la presencia de Mbappé, que con algunos problemas físicos y la Champions League a la vuelta de la esquina, Arbeloa decidió darle descanso. En la Real Soicedad también faltaba Guedes.

El Real Madrid golpea rápido con Gonzalo

El Real Madrid tardó muy poco en adelantarse en el marcador ya que a los cuatro minutos, con un gran centro desde la derecha de Trent, Gonzalo metía la punta de su bota derecha para prolongar la trayectoria del balón y dejar sin opciones a Remiro.

La Real Sociedad respondió a los 21 minutos y todo llegó tras un error clamoroso de Huijsen que propició un penalti. Oyarzabal lo transformó lanzándoselo por medio a Courtois. Pero a la Real Sociedad le duró poco la alegría ya que a los cuatro minutos, el Real Madrid se encontraba con otro penalti, el segundo del encuentro. Vinicius lo fabricaba y el brasileño lo transformaba para hacer el 2-1.

Fede Valverde hace el golazo del primer tiempo

Aún quedaba tiempo para que el Real Madrid aumentase la diferencia en el marcador. Tras una jugada de mucho toque, Valverde se buscaba el espacio en el centro de la defensa donostiarra y desde la frontal, mandaba el esférico a la escuadra izquierda de Remiro. Pudo meter el cuarto el Real Madrid al filo del descanso si Gonzalo hubiese acertado a mandar al fondo de las mallas un gran pase a media altura de Fede Valverde.

Vinicius, con penalti dudoso, vuelve a marcar

El segundo tiempo empezó de forma muy similar a cómo terminó. Vinicius trataba de hacer daño por su banda y en una de esas, con la gente aún volviendo del descanso, provocó un nuevo penalti que generó ciertas dudas pero que el colegiado consideró no acudir al VAR. El brasileño superó nuevamente a Remiro para hacer el 4-1 en el 47.El Real Madrid se había encontrado un cuarto gol (el segundo de penalti) gracias a una pena máxima que debió ser revisada por el VAR. La Real Sociedad, quizás resignados los donostiarras por el resultado, no protestaron demasiado.

La ovación a Carvajal

Si el Real Madrid tiene un líder ese es Carvajal. El capitán fue ovacionado cuando saltó a calentar y se repitió la escena cuando ingresó al terreno de juego en el 59. El capitán del Real Madrid entró con el partido ya resuelto y se llevó el cariño del público. Poco más deparó un partido que quedó sentenciado con el segundo gol desde los once metros de un Vinicius que este sábado asumió galones ante la ausencia de Mbappé. Con este triunfo, el Real Madrid duerme líder a falta de lo que haga el Barcelona el próximo lunes. Además por parte de la Real Sociedad, los de Matarazzo suman su primer triunfo desde que el nuevo técnico aterrizó en territorio donostiarra.

Ficha técnica:4 - Real Madrid: Courtois; Trent (Carvajal, m.60), Rüdiger (Alaba, 60), Huijsen, Carreras; Tchouaméni (Cestero, m.79), Camavinga (Ceballos, m.73), Fede Valverde (Brahim, m.73), Arda Güler; Vinícius y Gonzalo.1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Yangel Herrera (Turrientes, m.60), Carlos Soler, Pablo Marín (Daniel Díaz, m.73); Wesley (Guedes, m.46) y Oyarzabal (Oskarsson, m.60).Goles: 1-0, m.5: Gonzalo. 1-1, m.21: Oyarzabal, de penalti. 2-1, m.25: Vinícius, de penalti. 3-1, m.31: Fede Valverde. 4-1, m.48: Vinícius, de penalti.Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a Huijsen (20) por el Real Madrid y a Turrientes (91) por la Real Sociedad.Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 74.166 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador madridista Manolín Bueno.