Matarazzo se moja con la polémica entre Real Madrid y Real Sociedad para apuntar a Vinicius

El técnico del cuadro donostiarra 'entendió' la no decisión del VAR en los dos penaltis señalados al brasileño aunque dejó caer que el extremo "busca ese contacto"

La Real Sociedad de Matarazzo se presentaba invicta este sábado en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que en caso de triunfo dormiría líder de LaLiga EA Sports. La Real Sociedad consiguió empatar el gol inicial de Gonzalo tras beneficiarse de un claro penalti de Huijsen. Oyarzabal lo transformó pero la alegría le duró poco a los donostiarras ya que, también desde los once metros, marcó hasta dos tantos. El segundo penalti del Real Madrid y que provocó Vinicius, generó ciertas dudas por una posible simulación del brasileño.

Tras el encuentro, Matarazzo fue cuestionado por los penaltis señalados al Real Madrid y el técnico de la Real Sociedad, muy elegante, no quiso culpar al VAR pero si le lanzó un dardo a Vinicius: "Ha habido contacto en esas dos acciones, por lo tanto no hay motivo para que el VAR llame al árbitro. Es cierto que él busca ese contacto para sacar la ventaja. El dos contra uno era para tapar la salida de Vinicius por la izquierda, pero no se ha conseguido en esas dos acciones".

Mas duro con el partido de 'su' Real Sociedad

Fue más duro Matarazzo con su equipo para analizar la derrota ante el Real Madrid: "Ha sido un partido difícil cuando no estás al cien por cien a nivel de intensidad se nota. Hemos cometido muchos errores, así es imposible contra un equipo con la calidad del Real Madrid. Hemos concedido dos penaltis, en dos situaciones de dos contra uno contra Vinicius. Así es muy difícil. Hemos tenido nuestras oportunidades en la segunda parte porque hemos tomado el riesgo, pero hemos tenido que defender muchos contraataques. Tenemos que aprender mucho de este partido. No es un secreto que lo hemos hecho muy bien en las semanas pasadas, pero debemos de aprender de este partido".

Matarazzo fue insistido sobre la falta de intensidad de la Real Sociedad: "El primer gol ha sido al inicio, ahí no existe la excusa del cansancio. Con el paso de los minutos si es cierto que hemos sufrido más, pero repito, no existe excusa del cansancio", declaró el técnico de los donostiarras. Ademas, Matarazzo volvió a reiterarse sobre la clave en la falta de intensidad: "Hemos tenido demasiada gente en la última línea, es por eso que nos ha costado más. No hemos construido. Hemos sufrido también porque no hemos estado lo suficientemente activo y agresivo en las acciones".

Los minutos de Yangel y Wesley

Valoró positivamente los minutos de Yangel y de Wesley: "Yangel ha hecho un buen trabajo, ha estado muy activo corriendo al espacio y luego con el balón ha estado calmado. Estaba planeada su sustitución por su recuperación. Wesley ha estado bien cuando ha tenido fuerzas, no ha tenido quizás suerte en las acciones, pero quiere crecer. Vamos a ver el partido durante estos días para que mejore".