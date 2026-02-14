Real Madrid - Real Sociedad en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad que se disputará a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu

Real Madrid y Real Sociedad, cada uno en su estilo, están viviendo un gran momento de resultados en la temporada aunque los donostiarras tienen algo más contenta a su afición. En el Bernabéu están un poco de uñas con ciertos jugadores y los resultados en Copa del Rey y Champions League tampoco han ayudado mucho a mejorar el ambiente en el Bernabéu.

Se están viviendo momentos tumultuosos en el Real Madrid. Todo empezó con la eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete de Segunda división y en el primer partido de Arbeloa al frente del equipo. El ambiente ya estaba caldeado con la derrota en la Supercopa de España y a estos dos tropiezos se sumó el de Champions League ante el Benfica. A pesar de esto, el Real Madrid tiene ahora mismo una inercia ganadora en Liga y ya acumula 7 encuentros ganando de manera consecutiva. En Liga los de Arbeloa son segundos a un solo punto del Barcelona.

La Real Sociedad es el perfecto ejemplo de que un entrenador puede cambiar la mentalidad y la imagen del equipo. Los donostiarras han pasado de coquetear peligrosamente con los puestos de descenso, a volver a convertirse en un serio candidato para jugar la próxima temporada en Europa. La Real Sociedad suma 31 puntos, ocupa la octava plaza y tiene una desventaja de 5 respecto al Espanyol.

Si hablamos de los últimos resultados entre Real Madrid y Real Sociedad. Hay que irse al pasado curso en Copa del Rey para encontrar un triunfo donostiarra. Los de Imanol Alguacil en ese momento vencieron por 3-4 en el final de los 90 minutos durante la vuelta de semis de Copa. Ese resultado llevó el resultado a la prórroga y ahí los blancos marcaron un tanto que les metió en la final copera.

En los días previos del encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad , desde ESTADIO Deportivo pudimos charlar con un futbolista que vistió la camiseta de ambos conjuntos.

Menos de media hora para que arranque el duelo entre Real Madrid y Real Sociedad. Es momento de recordar lo que dijeron Arbeloa y Matarazzo en la previa del encuentro.

Los jugadores de Real Madrid y Real Sociedad salen portando un pañuelo blanco como símbolo de la lucha contra el cáncer infantil que mañana 15 de febrero celebrará su día Mundial.

Toca ahora atrás el Real Madrid y la Real no presiona en exceso a los de Arbeloa. Están cómodos los blancos, mas aún con el resultado a favor.

Real Madrid y Real Sociedad se medirán este sábado a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Este duelo, encuadrado en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, podrá seguirlo en directo y online a través de ESTADIO Deportivo.

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad llega en un gran momento tanto para los de Arbeloa, como para los de Matarazzo. A nivel de sensaciones quizás los vascos llegan más crecidos ya que desde la llegada del sustituto de Imanol Alguacil, el equipo ha dado un giro de 180 grados en su rendimiento, pasando de coquetear con los puestos de descenso, a mirar hacia arriba.

El Real Madrid de Arbeloa sigue sin dejar las sensaciones que se esperan de un equipo conformado por algunos de los jugadores más valiosos del mundo. El Real Madrid, a pesar de no estar jugando como se espera del conjunto blanco, suma cinco victorias consecutivas en Liga que le han servido para meterle presión al Barcelona por el liderato.

No pierde el Real Madrid en Liga desde el pasado 7 de diciembre cuando cayó de manera sorprendente por 0-2 ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Si ha mordido el polvo el Real Madrid en la Supercopa de España ante el Barcelona, derrota que le costó el puesto a Xabi Alonso, en Copa del Rey ante el Albacete, lo que supuso las primeras dudas sobre Arbeloa y en Champions ante el Benfica que también trajo que los blancos tengan que jugar el play off previo a octavos de la competición europea.

La Real Sociedad de Matarazzo es otro equipo diferente al que dejó Imanol Alguacil. Los donostiarras confirmaron su buen momento esta misma semana cuando vencieron por la mínima al Athletic Club en Copa del Rey y ante la atenta mirada de San Mamés. La Real Sociedad tiene serias posibilidades de meterse en la final de Copa del Rey pero en Liga el equipo donostiarra no se queda atrás en su nivel.

Un total de 11 partidos lleva la Real Sociedad entre Liga y Copa del Rey sin conocer la derrota. Al igual que le sucede al Real Madrid, en Liga no pierde la Real Sociedad desde el pasado 12 de diciembre ante el Girona. La Real Sociedad se ha convertido en un equipo tremendamente competitivo que no da nunca un encuentro por perdido y eso le ha servido para primero, tener muchas posibilidades de llegar la final de Copa del Rey y segundo, estar en la octava posición y a cuatro puntos de los puestos europeos que ahora mismo marca el Espanyol con 35 después de su empate ante el Celta de Vigo.

Enfrentamientos previos entre Real Madrid y Real Sociedad

Precisamente en la Copa del Rey fue la última vez que la Real Sociedad le ganó al Real Madrid. Fue en abril del pasado año y los donostiarras vencieron en el tiempo reglamentario por 3-4 aunque ese resultado propició una prórroga en la que el Real Madrid marcó un tanto que le terminó dando el pase a la final copera. En Liga hay que remontarse a mayo de 2023 para ver el último triunfo de los donostiarras en la competición doméstica y que se dio por 2-1 en territorio vasco.