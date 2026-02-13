Matarazzo advierte al Real Madrid: "Jugamos con cojones"

El técnico de la Real Sociedad, que no conoce la derrota en sus 9 partidos como txuri urdin, afirma que acudirán al Bernabéu con el objetivo de "ganar", si bien recuerda que ante un rival de la talla de los madridistas, "si te relajas te castigan”

Tras un dar un importante paso hacia la final de la Copa del Rey con la victoria por la mínima en la ida de las semifinales frente al Athletic, la Real Sociedad retoma LaLiga este sábado con un choque de altura para poner a prueba el 'efecto Matarazzo'. No conocen los donostiarras la derrota en los nueve partidos del técnico estadounidense en su banquillo, debiendo ahora visitar al Real Madrid tras sumar 14 de los útimos 18 puntos en juego.

El estado del equipo tras la Copa del Rey

Para asaltar el Santiago Bernabéu, Pellegrino Matarazzo se reserva sus cartas, aunque sí adelantó que el encuentro de San Mamés no ha dejado secuelas físicas en sus pupilos y están todos a su disposición, salvo los lesionados Barrenetxea, Zakharyan, Sucic, Kubo y Rupérez, por lo que solo mantiene la duda de Guedes, al que podría reseverar. "El equipo está bien. Ayer estaban los jugadores muy cansados pero hoy tenemos buenas sensaciones. Por sorpresa, los jugadores que jugaron el otro día frente al Athletic están perfectos. Veremos quien juega. Hemos recuperado jugadores y tenemos muchas opciones. Guedes ha sido muy importante para nosotros y veremos si está preparado para el once inicial. Soy consciente del riesgo de lesiones y no voy a arriesgar la salud de un jugador. Solamente jugará un jugador si estoy seguro que no hay riesgo", señaló.

"Las piernas están suficientemente bien para jugar mañana. Claramente necesito seis jugadores que puedan aguantar los noventa minutos. Esperamos un partido intenso mentalmente. Si te relajas un poco te castigan. Estamos preparados especialmente porque sabemos que si físicamente no podemos superar a nuestro contrario, tenemos otro método para hacerlo. Será una mezcla de las dos cosas", añadió sobre su plan de partido.

El paso al frente de Karrikaburu

Al respecto, Matarazzo no dio pistas sobre su once, pero sí afirmó barajar diferentes alternativas, destacando la presencia de Karrikaburu en la lista de convocados. "Veo muchas opciones. Solamente puedo repetir que nadie esperaba que Pablo Marín jugara como extremo izquierdo el otro día o Sergio Gómez como extremo derecho. Tenemos a jugadores como Karrikaburu que después de un par de conversaciones está mostrando más presencia en el campo. Tenemos opciones de jugar sin un '9' para tener profundidad. Es posible que cambiemos la estrategia en ataque. En este momento solo son opciones que de momento no tengo que presentar al equipo todavía", puntualizó.

Los elogios al Real Madrid

Como no puede ser de otro modo, además, el norteamericano advirtió de la peligrosidad del rival, aunque ni mucho menos descarta dar la campanada. "Es un partido muy difícil. Es posible que estén centrados en LaLiga. Para ellos es muy importante el partido de mañana. Sabemos de sus puntos fuertes e iremos allí a poner todo lo que tenemos para llevarnos la victoria. Es un privilegio y un honor estar viviendo este sueño. Preparar un partido contra el Madrid contra la estructura queda clara. Pero tiene que ver con la precisión y la concentración. No puede haber ningún espacio o error. Ellos tiene jugadores muy rápidos y con calidad. Cuando tengamos opción, tendremos que afinar y finalizar la jugada. Vamos a necesitar estar muy centrados", explicó, admitiendo que le hace especial ilusión visitar el Bernabéu.

Su estreno en el Santiago Bernabéu

"Es mi primera vez allí. Estoy emocionado. Todos mis amigos dicen lo impresionante que es y la capacidad que tiene de hacerte sentir pequeño. Vamos a necesitar tenerlo en cuenta. La última vez en San Mamés jugamos un fútbol valiente. Aunque no me guste decir la palabra, jugamos con 'cojones'. Cuanto más juguemos al fútbol, más oportunidades tendremos", insistió sobre las opciones de su equipo, sin prestar atención a su racha de nueve partidos invicto.

"Estamos centrados en el partido de mañana y no en el de ayer. Lo que llevamos con nosotros es la confianza y el conocimiento de la calidad que tenemos en nuestro equipo. Los resultados ya no cuentan. Mañana jugamos para conseguir el mejor resultado posible. El objetivo es ganar mañana", zanjó.

La compatibilidad de Zubeldia y Caleta-Car

Por otro lado, Matarazzo también se refirió a la posibilidad de alinear a Caleta-Car y Zubeldia en el eje de la zaga, donde Jon Martín viene siendo un fijo en sus planes. "Igor y Duje jugaron un partido juntos contra el Elche, donde Jon Martín descansó. Igor es muy móvil y le gusta estar conectado al partido con una alta intensidad. Es muy fuerte en los duelos. Caleta-Car es un 'monstruo' en los duelos. Cuando la situación no está limpia, el se encarga de hacerlo. Por la izquierda se siente muy bien. Son dos jugadores diferentes y muy buenos defensores", argumentó.

El estado de la enfermería: Kubo, Zakharyan, Sucic y Barrentxea

En cuanto al estado de los lesionados, el de Nueva Jersey esdesveló que "Zakharyan empezó a entrenar ayer y podría ser una opción para el partido del Oviedo". Por su parte, "Barrenetxea y Kubo todavía necesitan un par de semanas", pero espera "que no sea demasiado tiempo". En el caso del japonés, confía en que se recupere en "un par de semanas en sentido general".

"Podrían ser entre una y tres también. Vamos a mantenerlo así mejor. Veremos si vuelve para la semifinal porque necesita la carga de trabajo y de volver a construir", apuntó, indicando también que Luka Sucic "tiene buen aspecto y hay posibilidad de que entrene y juegue la semana que viene", refiriéndose también a la situación de Wesley Ribeiro, el único fichaje invernal, que solo dispuso de 13 minutos en el derbi ante el Athletic en LaLiga pero no salió del banquillo en la Copa del Rey.

La adaptación de Wesley

"Queda claro que el ritmo en Arabia Saudí es diferente. Mucho. Necesita tiempo para ajustar. El mismo dice que no ha entrenado de manera tan intensa en su vida. Se está adaptando al estilo, a la intensidad, a la fiscalidad Es un auténtico talento que nos va a aportar mucho. Cuando esté dispuesto para jugar 60 minutos, será una opción para ser titular", destacó.