Carlos Soler sobre Matarazzo y Sergio Francisco: "Lo cambia todo"

El centrocampista de la Real Sociedad pone el foco en Matarazzo para explicar el cambio de dinámica del cuadro donostiarra que acaricia la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad vive un momento de esplendor. La temporada comenzó de mala manera para los realistas que no consiguió cuajar la idea de Sergio Francisco y, ante el riesgo de descenso, optaron por destituir al de Irún. Con Pellegrino Matarazzo en el banquillo, al Real Sociedad ha pasado de luchar por la permanencia a buscar un hueco en Europa y a dejar encaminada las semifinales de la Copa del Rey tras ganar 0-1 al Athletic Club en San Mamés. La clave del éxito del estadounidense ha estado en reenganchar a todos sus futbolistas, que se ven capaces de ganarse un hueco en el once titular. Quién lo tiene asegurado es Carlos Soler que ha destacado que el trueque de entrenadores en la Real Sociedad "lo cambia todo".

Carlos Soler destaca el cambio de entrenador en la Real Sociedad

El centrocampista de la Real Sociedad se ha reencontrado con el fútbol en el cuadro vasco y vuelve a ser una figura importante en un equipo que vuelve a sonreír y que lucha por alcanzar Europa. El cambio de dinámica lo ha notado, especialmente, Carlos Soler al que la llegada de Matarazzo le ha sentado como un soplo de aire fresco, al igual que a toda la plantilla. "Creo que tenemos una , muy buenos jugadores, lo tenemos desde principio de temporada", comenzó destacando en El Partidazo de Cope tras ganar al Athletic Club en San Mamés. Soler, con la situación que actualmente atraviesa el equipo y echando la vista atrás para poner en valor de donde venía, ha destacado que "un cambio de entrenador, de dinámica, pues, lo cambia todo" y es crucial para entender la gran racha de resultados que acompañan al cuadro vasco en este inicio de 2026.

Matarazzo revoluciona la Real Sociedad

Además, Soler quiso destacar la figura de Pellegrino Matarazzo y su trabajo, de momento, en la Real Sociedad. "Es muy cercano, muy buena persona y un grandísimo entrenador", subrayó el valenciano que, además, aclaró que se comunican con el estadounidense en inglés. Aunque la ilusión desborda Anoeta con los resultados obtenidos y con la presencia del americano en el banquillo, 'Rino' opta por la prudencia y asegura que el trabajo aún está por hacer. "Pero queda un partido más y no podemos pensar que está todo hecho. Hemos controlado el partido, ha habido fases en las que hemos estado muy bien hoy, hemos jugado muy bien”, valoró el técnico tras vencer al Athletic Club en San Mamés.