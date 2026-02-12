La nueva vida de Turrientes gracias a Matarazzo: "Lo que es el fútbol..."

El mediocentro se convirtió en el héroe de la Real Sociedad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic, confirmando su nuevo estatus de baluarte en el conjunto donostiarra, nada que ver con el rol que tuvo con Sergio Francisco

Pellegrino Matarazzo le ha cambiado la cara a la Real Sociedad. Después de nueve partidos en el banquillo donostiarra, el técnico estadouniense permanece invicto. En LaLiga, con 14 puntos de 18 posibles, ha logrado espantar de un plumazo los fantasmas del descenso para que Anoeta recobre la ilusión de luchar por Europa. Y en la Copa del Rey, tras superar dos épicas eliminatorias, dio este pasado miércoles el primer paso hacia la final de La Cartuja al imponerse en el primer asalto del doble derbi vasco de semifinales ante el Athletic.

Pero si hay un futbolista que agradece especialmente la llegada del norteamericano, ese es Beñat Turrientes. El héroe del choque disputado en San Mamés, resuelto con un solitario tanto suyo en la segunda mitad, ha pasado de tener un rol completamente secundario con Sergio Francisco a convertirse en uno de los baluartes para el nuevo entrenador txuri urdin. Por ello, no podía ocultar su felicidad tras la victoria obtenida ante los rojiblancos.

Los números de Beñat Turrientes

“Lo que es el fútbol... Ha sido un inicio de temporada muy complicado para mí, con pocos minutos, y al final, con el cambio de entrenador, estoy en un muy buen momento. Ha sido un partido espectacular de todo el equipo, además con gol incluido”, señaló en Radio Marca después de jugar su noveno partido a las órdenes de Matarazzo, ocho de ellos como titular, y conseguir su segundo gol.

Antes de que el ex del Hoffenheim lo rescatara, el de Beasain solo había participado en un partido más (10) con Sergio Francisco, siendo únicamente titular en tres de las ocho jornadas ligueras en las que tomó parte en 2025. De este modo, sumó 454 minutos en total, contando las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey. En lo que va de 2026, sin embargo, Turrientes ya ha superado esa cifra y alcanza los 557 minutos.

Lo que ha cambiado Matarazzo

Pero para el mediocentro, Matarazzo no ha llegado con una varita mágica, poniendo el foco especialmente en el aspecto mental de un equipo que parecía bloqueado. “No hemos cambiado mucho, somos los mismos jugadores, pero estamos muy contentos con el nuevo míster. Ha traído energía y confianza. Ahora, con nuestra gente, haremos otro buen partido para ir todos a Sevilla”, destacó, pensando ya en la vuelta del próximo 2 de marzo en Anoeta.

Además, Turrientes desveló cuál fue la receta que les dio el de Nueva Jersey para salir victoriosos de la Catedral. "Antes del partido hablamos de salir concentrados, sin errores, sobre todo en los primeros minutos, porque ellos aprietan mucho. El equipo ha hecho un partidazo. El marcador quizá se queda corto, pero hemos dado el primer paso y ahora, con nuestra afición, a por todas”, indicó, mostrando su ambición al considerar que bien pudieron irse con la eliminatoria encarrilada.

El penalti no pitado

En este sentido, puso el foco en el penalti no pitado por manos de Laporte. “No lo he visto todavía. Desde el banquillo nos decían que era claro, pero el árbitro no lo pitó. Luego ha hablado con los capitanes… Le preguntaré a Mikel a ver qué le ha dicho. Nos vamos contentos por el trabajo, pero jodidos también, porque hemos tenido ocasiones muy claras para irnos con más goles. Lo importante es que hemos dado el primer paso; ahora toca rematar en casa y ojalá estemos en Sevilla”, insistió.

A por Europa en LaLiga

Ahora toca cambiar el chip para intentar mantener la buena racha y dar la campanada este próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Porque, con Matarazzo al frente, en la Real Sociedad vuelven a tener miras muy altas. “Sabemos de dónde venimos. El inicio no fue bueno, pero ahora estamos en buena dinámica, más cerca de Europa. El objetivo siempre ha sido acabar en puestos europeos, pero hay que ir partido a partido”, sentenció Turrientes.