Matarazzo frena la euforia: “No es mi efecto, es el efecto Real Sociedad”

Matarazzo pone en valor el trabajo colectivo tras el triunfo en San Mamés y rechaza hablar de protagonismos individuales

La Real Sociedad dio el primer golpe en la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey tras imponerse por 0-1 al Athletic Club en San Mamés. El conjunto donostiarra celebró una victoria de enorme valor en territorio rival, aunque en el vestuario quedó la sensación de que el resultado pudo ser más amplio. Las ocasiones generadas y el dominio en varias fases del encuentro invitan a pensar que la renta mínima sabe a poco antes del choque de vuelta en Anoeta, programado para el 4 de marzo.

Matarazzo rechaza el protagonismo personal

En rueda de prensa, el técnico Pellegrino Matarazzo quiso restar importancia a cualquier protagonismo individual y dejó claro que el buen momento del equipo no responde a un supuesto “efecto Matarazzo”, sino al trabajo colectivo. “Esto es el efecto Real Sociedad”, vino a subrayar el entrenador, destacando la implicación conjunta de plantilla, cuerpo técnico y club.

El preparador estadounidense se mostró satisfecho con el resultado y con la imagen ofrecida, aunque reconoció que la única pega fue la falta de mayor contundencia en ataque. Según explicó, el equipo generó situaciones suficientes como para ampliar la ventaja y encarrilar todavía más la eliminatoria. Aun así, insistió en que solo se ha disputado la primera mitad y que queda un segundo asalto que exigirá la misma concentración y energía.

Solidez defensiva y margen de mejora

Uno de los aspectos más valorados por Matarazzo fue la portería a cero lograda en un escenario de máxima exigencia como San Mamés. La firmeza defensiva permitió neutralizar al conjunto rojiblanco y sostener la ventaja obtenida en la segunda mitad. Sin embargo, el entrenador también advirtió que el partido no fue perfecto y que existen detalles a corregir.

El cuerpo técnico analizará las acciones en las que el equipo sufrió para seguir creciendo en competitividad. “Esto va de ganar partidos”, vino a recalcar el técnico, satisfecho por el paso adelante dado por sus jugadores en una cita de alta tensión.

Guedes, desequilibrio y preocupación final

En el apartado individual, Gonçalo Guedes volvió a ser determinante. El extremo portugués fue un constante quebradero de cabeza para la defensa rival, imponiendo su potencia y capacidad de desborde. Su conexión con Mikel Oyarzabal generó varias acciones de peligro, y aunque no vio puerta, participó activamente en el tanto decisivo de Beñat Turrientes.

La única nota inquietante llegó en los instantes finales, cuando Guedes pidió el cambio tras notar molestias musculares. El jugador abandonó el césped por su propio pie, tocándose la zona del muslo, lo que hace pensar en un posible problema en el abductor. Aunque no parece grave a primera vista, será sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la dolencia.