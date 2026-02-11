Gorrotxategi pega el 'pelotazo' en una Real Sociedad que se frota las manos

El centrocampista de la Real Sociedad ha multiplicado, de forma considerable, su valor de mercado, situándose entre los 4 jugadores más valiosos de la plantilla donostiarra

La Real Sociedad, con el cambio de entrenador, atraviesa un gran estado de forma que ha supuesto un giro de los objetivos de la temporada. Con Sergio Francisco a la cabeza, la permanencia parecía lo máximo a lo que aspiraba el equipo, mientras que con la llegada de Pellegrino Matarazzo Europa es una realidad. En lo que sí han coincidido los dos entrenadores es en apostar por Jon Gorrotxategi, que ha pasado a ser la gran noticia de la temporada para el conjunto blanquiazul. El centrocampista criado en Zubieta se ha asentado en el centro del campo donostiarra esta temporada, llegando a ser una figura crucial para ambos técnicos. Tanto es así que, este curso, Gorrotxategi ha pegado un 'pelotazo' en cuanto a su valor de mercado con el que se frotan las manos en la Real Sociedad.

Gorrotxategi multiplica su valor de mercado en la Real Sociedad

El futbolista de la Real Sociedad ha encajado tanto en el centro del campo de Sergio Francisco como de Matarazzo, pasando a rejuvenecer el centro del campo y a solidificarlos tras la salida de Zubimendi de Anoeta. La marcha del internacional español dejó un vacío considerable en la medular, que están cubriendo Gorrotxategi, junto a Carlos Soler y Turrientes. El trabajo de Jon está siendo sobresaliente en su primera temporada en la élite del fútbol español, tanto es así que su valor de mercado, desde que comenzó el curso, se ha disparado en 12 millones de euros, alcanzando los 15 'kilos' según Transfermarkt, la web especialista en mercado de fichajes. El mediocentro de la Real Sociedad es el que más ha crecido en cuanto a valía en los últimos meses, consolidándose entre los jugadores más valiosos de la plantilla, tan solo por detrás de Oyarzabal, Kubo y Barrenetxea.

La competencia en el centro del campo de la Real Sociedad

Ahora, con la irrupción de Turrientes, Gorrotxategi pelea el puesto con Carlos Soler y el donostiarra. Matarazzo, al que le gusta la competencia en el centro del campo, aprovecha el estado de forma de los tres para rotarlos, e incluso para probar suerte con los tres juntos. "Sabemos que Carlos es un jugador muy importante para nosotros, porque comprende cómo queremos jugar, sabe comunicarlo, es alguien muy versátil en su posicionamiento y eso es algo que esperamos de él, y además corre muchos metros en la cancha", declaraba el entrenador de la Real Sociedad hace unas semanas. "Gorro, por ejemplo, contra el Barcelona fue uno de los motivos gracias a los cuales pudimos tener éxito en la segunda mitad. Turri está en buena forma. Tenemos también a Pablo, que está trabajando muy bien y que está listo. Tenemos diferentes opciones de jugadores y tengo confianza en que, sea quien sea quien esté jugando en la cancha, rendirá bien", sentenció el estadounidense.