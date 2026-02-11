Quique Sánchez Flores 'sacrifica' a Álex Remiro y se decanta por Unai Simón para el Mundial: " A día de hoy, esos serían"

El portero de la Real Sociedad, a pesar de su buen rendimiento, se quedaría fuera del Mundial, para Quique Sánchez Flores, que le daría su sitio a Joan García, portero del Barcelona. Aún así, el madrileño subraya que el titular, si fuese Luis de la Fuente, sería Unai Simón a pesar de las dudas que está dejando en el Athletic Club

El debate en trono a la Selección española ha ido más allá del principal responsable, Luis de la Fuente. En la Real Sociedad, el Athletic Club y en el Barcelona están pendientes de las decisiones que vaya tomando el riojano de cara a la meta del combinado nacional, siendo David Raya el único que se libra de una encrucijada que solo se resolverá una vez que el seleccionador español diga los nombres que irán al Mundial en representación del país. Mientras tanto, los debates y tertulias en torno a la portería de la selección nos van dejando diferentes opiniones y pensamientos mientras que Luis de la Fuente guarda silencio. El último en mojarse acerca de los tres porteros que, bajo su opinión, llevaría al Mundial ha sido Quique Sánchez Flores, que 'sacrifica' a Álex Remiro para dejarle su sitio a Joan García, aunque la titularidad se la entregaría a Unai Simón.

Quique Sánchez Flores deja fuera a Remiro y ve titular a Unai Simón para la Selección española

El ex técnico del Sevilla, entre otros equipos, no duda a la hora de elegir a los tres porteros que llevaría al Mundial de 2026 este verano, dejando fuera de la ecuación, a pesar de que "lo está haciendo increíble", a Álex Remiro. "Para mí serían Unai, Joan y Raya, probablemente. Con todo el respeto del mundo y el cariño a Remiro que me parece que es un pedazo de portero espectacular y que lo está haciendo increíble. A día de hoy, esos serían", destacó Quique Sánchez Flores en El Partidazo de COPE. Además, el ex entrenador va más allá y, a día de hoy, se decantaría por Unai Simón para que fuese el meta titular de España para el Mundial. "No lo sé, no sé cómo van a estar, lo sabría a día de hoy, pero el orden a mí me da un poco igual, me parece que todos son muy buenos. Si fuera Luis de la Fuente probablemente pondría a Unai porque no veo grandes diferencias, y una vez establecido un orden, para qué cambiarlo", sentencia en torno al tema.

Álex Remiro se reivindica con la Real Sociedad de cara al Mundial

Las declaraciones de Quique Sánchez Flores llegan días después de que Álex Remiro, tras el partido ante Osasuna en la Copa del Rey, reivindicase su figura y su presencia de cara al Mundial, denunciando que en este debate acerca de la portería de la Selección española, en muchos casos, se le faltó el respeto a su persona y trabajo. "Me molesta cuando ha habido comentarios despectivos. Entiendo dónde estoy, entiendo el nivel de los compañeros que tengo al lado y entiendo el nivel de la portería, porque es altísimo. Ya lo he dicho alguna vez: yo me centro en esta temporada, en demostrar que puedo ir y en prepararme. Si hago eso, estoy tranquilo conmigo mismo. Si voy, a aportar desde donde me toca", destacaba el portero de la Real Sociedad que, en varias ocasiones, ha reforzado su postura tras el apoyo que públicamente le ha dado Unai Simón.

Unai Simón sigue siendo el favorito para ser titular con España

El portero del Athletic Club, si nada cambia, es el favorito de Luis de la Fuente para ocupar la meta española en el Mundial 2026. El bilbaíno ya fue clave para el riojano en la Eurocopa de 2024 y apunta a repetir titularidad en la cita mundialista. Su nivel en el Athletic Club, esta temporada, ha estado en el foco de los aficionados de todas partes de España que cuestionaban el rendimiento del meta vasco de cara a la gran fecha señalada en el calendario de la RFEF. Aún teniéndolo todo en contra, Unai Simón ha demostrado en las últimas fechas que está preparado para el reto y para asestar un golpe sobre la mesa, apoyado en Luis de la Fuente, para ser importante y pieza fundamental de la Selección española en el Mundial.