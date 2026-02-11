Sorteo de la Nations League 2027: fecha, bombos y posibles rivales de España

La nueva edición de la Liga de Naciones sortea ya su fase de grupos, cuyas seis jornadas se disputarán entre septiembre y noviembre

La selección española de Luis de la Fuente tiene este 2026 dos importantes citas por delante, la primera de ellas será la Finalissima frente a Argentina que disputará en el parón de marzo, concretamente el viernes 27 de marzo en Qatar. Tres días más tarde jugará un amistoso frente a Egipto y la próxima vez que la selección se concentre será para disputar el gran evento del año: la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, este mismo jueves se pondrá en marcha ya la próxima edición de la Nations League, cuya final se celebrará 2027 aunque la competición comenzará el próximo mes de septiembre con la llegada de la nueva temporada. Como decimos, este jueves supone el pistoletazo de salida para la Liga de Naciones con el sorteo de la fase de grupos.

Cuándo es el sorteo de la Nations League y fechas clave

El sorteo de la Liga de Naciones tendrá lugar este jueves 12 de febrero a las 18:00 horas en Bruselas, aprovechando que la UEFA celebrará también su 50º Congreso Ordinario.

La fase de grupos se disputará en seis jornadas divididas en tres fechas FIFA, es decir, en los parones de septiembre, octubre y noviembre, quedando así ya decididos los cuartos de final, fijados para finales de marzo, jugándose ya la Final Four entre el 9 y el 13 de junio.

Los bombos y posibles rivales de España

Como subcampeona de la Nations League, la selección española estará en el bombo 1 junto a Portugal, campeona, Francia y Alemania, pero vamos a repasarlos todos:

Bombo 1: Portugal, España, Francia y Alemania.

Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia.

Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega

Bombo 4: Gales, República Checa, Grecia y Turquía.

En un hipotético sorteo, a España le podría caer el grupo más duro con rivales como Italia, Inglaterra o Turquía, hasta uno más fácil con contrincantes como Dinamarca, Serbia o Gales.

El 50º Congreso Ordinario de la UEFA presentará unos números de record

Además del sorteo de la Nations League, la UEFA celebrará su congreso ordinario, donde Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, intervendrá ante las 55 federaciones miembro para presentar unos ingresos totales que en la 2024-2025 superaron los 5.000 millones de euros por primera vez en un año sin Eurocopa.

Las 55 federaciones que forman parte de la UEFA abordarán también la presentación de la candidatura al Mundial femenino de 2035, al que opta en solitario el proyecto conjunto de las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.