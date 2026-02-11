Cucurella también cae lesionado y enciende las alarmas en el cuerpo técnico de De la Fuente

La lesión de Marc Cucurella enciende las alarmas en la selección española a pocos meses del Mundial 2026

La selección española atraviesa un momento delicado en plena cuenta atrás hacia el Mundial 2026. Cuando el calendario aprieta y las decisiones deben afinarse al máximo, las lesiones han irrumpido con fuerza en el grupo dirigido por Luis de la Fuente. A la ya confirmada baja de Samu Aghehowa, se suma ahora la preocupación por Marc Cucurella, cuya situación física mantiene en vilo tanto a su club como al combinado nacional.

El lateral del Chelsea no regresó al terreno de juego tras el descanso en el último compromiso ante el Leeds, una decisión que inicialmente sorprendió al no haber mostrado molestias visibles. Su ausencia en la segunda mitad llamó especialmente la atención debido a lo ajustado del marcador. Posteriormente, el entrenador del conjunto inglés, Liam Rosenior, aclaró que el futbolista sufre una lesión cuyo alcance aún está por determinar.

Un contratiempo inesperado

En un principio, la suplencia de Cucurella se interpretó como una simple gestión de cargas tras acumular más de 2.600 minutos esta temporada. Sin embargo, el propio Rosenior confirmó que el jugador está siendo sometido a pruebas médicas. “Es pronto para conocer la magnitud exacta del problema”, explicó el técnico, quien además descartó su presencia en el próximo duelo de FA Cup.

La noticia supone un golpe inesperado para la planificación de la Roja. Desde que se recuperara de su operación de tobillo en diciembre de 2023, el defensor no había vuelto a pasar por la enfermería y se había consolidado como una pieza habitual en los esquemas tanto de su club como de la selección.

Una lista condicionada por las bajas

El caso de Cucurella no es aislado. El seleccionador nacional observa con inquietud la evolución de varios nombres clave. Pedri, Mikel Merino y el propio Samu Aghehowa arrastran problemas físicos que comprometen su disponibilidad. Merino, incluso, se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica, mientras que Samu sufre un esguince de rodilla con afectación ligamentosa que podría apartarlo durante un periodo prolongado.

Además, existen dudas en torno a futbolistas fundamentales como Dani Carvajal, Rodri o Nico Williams, sin olvidar la situación de los centrales Laporte, Le Normand y Vivian. El cúmulo de contratiempos obliga al cuerpo técnico a replantear escenarios y estudiar alternativas de cara a la próxima convocatoria.

La Finalissima como prueba de fuego

La concentración de marzo no será una más. España disputará la Finalissima ante Argentina en Doha, un duelo entre campeones continentales que servirá como ensayo general antes del Mundial. Llegar a esa cita con varias piezas en duda complica la preparación y reduce el margen de maniobra.

El calendario no concede tregua y el tiempo para recuperar efectivos es limitado. La gestión médica y la planificación física se convierten en factores determinantes para que el equipo llegue en condiciones óptimas a la gran cita internacional.

Preocupación creciente en el entorno nacional

La acumulación de lesiones genera incertidumbre en un momento crucial. Más allá de los nombres propios, el desafío para De la Fuente será reconstruir la estabilidad competitiva y mantener la cohesión del grupo pese a las ausencias.

Con el Mundial en el horizonte, cada parte médico adquiere una relevancia especial. La evolución de Cucurella y del resto de futbolistas tocados marcará el rumbo inmediato de una selección que aspira a competir al máximo nivel, pero que ahora debe lidiar con una inesperada crisis física en el peor momento posible.