Paco Jémez evita que un fan del United se corte el pelo tras 493 días de espera: "Tu pelo va a llegar hasta el culo"

Paco Jémez sigue dando que hablar en la Premier League, frenando al Manchester United y al prolongado reto capilar de un aficionado

El West Ham continúa dando señales de vida en la Premier League tras firmar un empate (1-1) ante el Manchester United, un resultado que impidió a los ‘red devils’ enlazar cinco victorias consecutivas por primera vez en dos años. En el banquillo local, la figura de Paco Jémez, asistente de Nuno Espírito Santo, vuelve a cobrar protagonismo en plena lucha por la permanencia.

Lejos de cualquier foco extradeportivo, el conjunto londinense volvió a sumar ante un rival de zona alta y confirmó que la llegada del técnico español ha supuesto un punto de inflexión. Tres triunfos, un empate y una sola derrota en los últimos cinco encuentros han reactivado a un equipo que parecía condenado semanas atrás.

Resurrección en el momento clave

Desde la incorporación de Jémez al cuerpo técnico, el West Ham ha recuperado intensidad, confianza y competitividad. La mejoría no solo se percibe en el juego, sino también en la clasificación: los ‘hammers’ se sitúan a apenas dos puntos de la salvación. El objetivo es claro: evitar el descenso a la Championship, un escenario que tendría consecuencias deportivas y económicas.

Según diversas informaciones, varios futbolistas del primer equipo cuentan con cláusulas contractuales que permitirían al club reducir sus salarios hasta un 50% en caso de perder la categoría. Esa presión añadida ha convertido cada jornada en una auténtica final.

El reto viral que paralizó Inglaterra

El encuentro ante el Manchester United estuvo rodeado de una historia peculiar. Un aficionado mancuniano, Frank Ilett, prometió no cortarse el cabello hasta que su equipo lograra cinco triunfos seguidos. Los de Michael Carrick llegaban con cuatro victorias consecutivas y la expectativa era máxima. Sin embargo, el empate en el London Stadium alargó el desafío.

Durante el partido, el West Ham sostuvo el tipo ante un United que generó peligro, especialmente a balón parado. Una intervención salvadora evitó el primer tanto visitante y, tras el descanso, Tomas Soucek adelantó a los locales tras una gran acción por banda. Aunque el United logró igualar en el tiempo añadido por medio de Benjamin Sesko, el quinto triunfo consecutivo nunca llegó.

Análisis de Paco Jémez

Tras el encuentro, Paco Jémez valoró positivamente el rendimiento de su equipo pese a dejar escapar la victoria en los últimos minutos. El técnico destacó la presión alta y la capacidad de competir ante un rival con aspiraciones europeas. “El equipo está creciendo y cree en lo que hace”, subrayó en declaraciones posteriores.

Jémez también se tomó con humor el reto del aficionado rival, bromeando sobre la posibilidad de que su melena siga creciendo. Más allá de la anécdota, el técnico español se mostró convencido de que el West Ham mantendrá la categoría si conserva esta dinámica ascendente.

Un United en alza, pero sin premio completo

El Manchester United, que pelea por los puestos de Champions League, dejó escapar la oportunidad de consolidar su racha. El tanto anulado por el VAR y el empate final dejaron un sabor agridulce en los visitantes, que continúan sumando, aunque sin alcanzar el ansiado pleno.

Mientras tanto, el West Ham sigue construyendo su particular remontada en la tabla. La combinación entre Nuno Espírito Santo y Paco Jémez ha devuelto la esperanza a un equipo que ahora compite con otra energía.