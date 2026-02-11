Así queda la clasificación de la Premier League tras la derrota del Manchester United y el tropiezo del Chelsea en la jornada 26

Este martes se estrenó la jornada 26 en la Premier League, fecha intersemanal y sin que el próximo fin de semana haya fútbol en Inglaterra. Se enfrentaron Chelsea y Leeds United, Everton y Bournemouth, Tottenham y Newcastle, West Ham y Manchester United

Esta semana la Premier League ha querido darle a sus aficionados una jornada intersemanal que parece ideal para sentarse delante de la TV y ver los partidos después de un día duro de trabajo. Este martes se estrenó la jornada 26 de la Premier League y la misma deparó sorpresas importantes por la parte de arriba. Se midieron este miércoles en la jornada 26 de la Premier League, Chelsea y Leeds United, Everton y Bournemouth, Tottenham y Newcastle, West Ham y Manchester United.

Chelsea 2-2 Leeds United

No conocía aún el empate Liam Rosenior desde su llegada al Chelsea y lo saboreó de la forma más amarga, con un 2-2 contra el Leeds United en el que su equipo desperdició dos goles de ventaja en la recta final de partido. Con siete triunfos en nueve partidos, y las dos únicas derrotas contra el Arsenal en la Copa de la Liga, el Chelsea de Rosenior se las prometía muy felices cuando en el minuto 65 campaba un tranquilo 2-0 a su favor tras los tantos de Joao Pedro y Cole Palmer.

Everton 1-2 Bournemouth

El Bournemouth de Andoni Iraola remontó este martes ante el Everton, que se adelantó en la primera parte por medio de Iliman Ndiaye, y se acerca a los puestos europeos, de los le separan únicamente dos puntos. El conjunto dirigido por Iraola, que continúa escalando posiciones en la tabla, dio la vuelta al marcador en apenas tres minutos tras el descanso. El empate llegó en el minuto 61, gracias a un tanto de Rayan, que se redimió después de haber cometido el penalti del gol rival con un potente cabezazo tras un centro de Adrien Truffert. Poco después, en una acción a balón parado, James Hill envió el balón al punto de penalti y Amine Adli remató a placer para poner por delante a los visitantes y completar la remontada.

Tottenham 1-2 Newcastle

El Newcastle United ahondó en la crisis del Tottenham Hotspur, que sigue sin ganar en la Premier en lo que va de año, y le dejó contra las cuerdas tras imponerse por 1-2 gracias a los goles de Malick Thiaw y Jacob Ramsey. El conjunto dirigido por Thomas Frank, que reconoció en la previa del duelo que su equipo estaba "desesperado por ganar", acumula cuatro empates y cuatro derrotas en este 2026 y ocupa la decimosexta posición, al filo de los puestos de descenso.

West Ham 1-1 Manchester United

Tras resistir a un tímido Manchester United durante toda la primera mitad, Tomas Soucek culminó un contraataque dirigido por Jarrod Bowen para poner el 1-0 en el Olímpico. Un gol de delantero para el centrocampista checo, que se incrustó entre los centrales y tocó la pelota lo justo para que pasara por debajo de las piernas de Senne Lammens. Y lo cierto es que el West Ham aguantó bastante bien hasta el tiempo de descuento, cuando Zirkzee tuvo el 1-1 en un cabezazo rozando el palo, y cuando Sesko, en el 95, lo logró al desviar lo justo un centro de Bryan Mbeumo.

Resultados actualizados de la jornada 26 de la Premier League

Clasificación actualizada de la Premier League