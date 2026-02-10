Álex Jiménez no tiene dudas con Arbeloa: "Sabe gestionar bien el equipo y tiene las ideas claras"

El lateral del Bournemouth, que pasó por la cantera del Real Madrid, ha hablado de la figura del técnico salmantino y una posible vuelta al conjunto blanco, pese a estar en un gran momento de forma en el equipo dirigido por Andoni Iraola

Álex Jiménez se está consagrando en la élite del fútbol. A sus 20 años, el lateral se ha hecho un hueco en el once del Bournemouth, dirigido actualmente por Andoni Iraola. Sin embargo, su pasado en el Real Madrid le hace recordar los momentos vividos, sobre todo, en La Fábrica. En este sentido, el futbolista español ha querido valorar un posible regreso al conjunto blanco, lo que ha querido calificar como un "sueño". Además, no ha perdido oportunidad de destacar a Álvaro Arbeloa, en un momento de incertidumbre en la entidad tras la destitución de Xabi Alonso.

Álex Jiménez, sobre su llegada al Bournemouth

En este sentido, Álex Jiménez valoró, en Mundo Deportivo, la figura de Arbeloa: "Sabe gestionar bien el equipo y que tiene las ideas claras respecto a lo que quiere hacer. Sobre Nico Paz y su regreso al Real Madrid añadió que "está preparado. La temporada pasada ya estuvo muy bien y este curso ha dado un salto más. A mí siempre me ha gustado y estaría muy contento por él si al final regresa al Madrid". El lateral derecho concluyó comentando su futuro: "Yo ahora mismo estoy centrado en el Bournemouth, en esta temporada, pero volver sería un sueño para mí porque me he criado ahí y ha sido la casa donde me han enseñado lo que soy ahora. Ahora mismo, lo que sé es que tengo contrato con el Bournemouth y estoy muy contento aquí".

Por otro lado, el Real Madrid cuenta con un momento complicado en el lateral derecho, ya que la disponibilidad de jugadores como Carvajal sigue siendo una incógnita. El capitán del conjunto blanco ha entrado ya en diez convocatorias de Arbeloa desde su lesión pero tan solo ha disputado 29 minutos divididos en dos encuentros, frente al Albacete y Mónaco. Además, el técnico salmantino decidió alinear a David Jiménez, de La Fábrica, ante el Valencia, en su lugar antes que el veterano futbolista, incrementando las dudas por su estado físico. Sin embargo, la buena noticia en Mestalla fue el regreso de Alexander-Arnold, que se volvió a vestir de corto más de dos meses después de su último encuentro.

Álex Jiménez señala a sus referentes

De esta manera, Álex Jiménez, jugador del Bournemouth, equipo que se interesó en Fran García, sigue destacando de la mano de Andoni Iraola en la Premier League, donde tiene al equipo undécimo en la clasificación con 34 puntos. Además, el lateral derecho de 20 años tan solo se ha quedado sin jugar en un encuentro con el conjunto inglés, que fue en la jornada 13 del campeonato inglés, en la visita al Sunderland.

Tras ello, la vuelta de Álex Jiménez dependerá de los planes del Real Madrid en esa posición, ya que en el mercado de fichajes de verano llegó Alexander-Arnold, aunque sus diferentes problemas musculares le han hecho que pueda participar en tan solo 12 encuentros en lo que llevamos de temporada. Además, el futuro de Dani Carvajal sigue siendo una incógnita, ya que, a sus 34 años, acaba contrato este verano con la entidad merengue y sigue sin haber noticias de cara a una posible renovación.