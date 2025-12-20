Crisis total de Iraola: el Bournemouth sigue sin ganar y crecen los problemas

Andoni Iraola ve cómo su Bournemouth sigue sin sumar victorias, tras un empate agónico 1-1 ante Burnley que alarga la mala racha del equipo en la Premier League

El Bournemouth dirigido por Andoni Iraola prolonga su mala racha en la Premier League tras empatar 1-1 ante el Burnley en el Vitality Stadium. A pesar de dominar gran parte del encuentro, un gol de Armando Broja en el último minuto evitó que los locales sumaran su primera victoria en nueve jornadas. Un tanto de Antoine Semenyo parecía asegurar los tres puntos para los ‘cherries’, pero el empate final dejó al equipo en una situación complicada.

Dominio inicial sin premio

Durante la primera mitad, el Bournemouth mostró un claro dominio territorial, acumulando más del 70% de la posesión y generando las ocasiones más peligrosas. Los visitantes apenas lograron inquietar la portería rival, aunque tuvieron un gol anulado por fuera de juego en una acción de Laurent que asistió a Jaidon Anthony.

El equipo de Iraola llegaba tras una destacada actuación frente al Manchester United, pero en casa no logró transformar su control en goles. Incluso reclamaron un penalti por una falta de Semenyo sobre Bruun Larsen, pero el árbitro no lo concedió.

Semenyo adelanta a los ‘cherries’

En la segunda mitad, el Bournemouth mantuvo la presión y finalmente encontró recompensa. Tras un error defensivo de Laurent, Antoine Semenyo recogió el balón en la frontal del área y definió con potencia para poner el 1-0 en el minuto 67. El gol levantó al Vitality Stadium, y los locales intentaron ampliar la ventaja, pero la falta de acierto volvió a castigarlos.

Broja rescata un punto para Burnley

En los instantes finales, Armando Broja apareció libre en el segundo palo tras un córner botado en corto y marcó el empate definitivo en el minuto 90. Senesi tuvo otra oportunidad en el tiempo de descuento, pero su cabezazo se fue por encima del larguero. Este empate confirma la difícil racha del Bournemouth, que no conoce la victoria en ocho encuentros consecutivos de Premier League.

Iraola: frustración por errores y goles a balón parado

Tras el partido, Andoni Iraola expresó su frustración: “Es frustrante porque controlamos el partido casi todo el tiempo, pero conceder un gol a balón parado al final nos ha costado los tres puntos. Hemos tenido muchas ocasiones claras que no supimos concretar”, declaró.

El técnico destacó que los problemas con los goles a balón parado son recurrentes: “Sabemos que no somos un equipo muy alto y estamos pagando caro los desajustes en este tipo de jugadas. Debemos trabajar más para competir mejor en estas situaciones.”

Situación de la tabla y próximos desafíos

Con este resultado, el Bournemouth se mantiene en la decimocuarta posición, mientras que el Burnley continúa en puestos de descenso. Los ‘cherries’ buscarán romper su mala racha en la próxima jornada visitando al Brentford, mientras que los clarets recibirán al Everton en un intento de sumar puntos vitales para salir de la zona crítica.