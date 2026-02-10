Grealish pasa por el quirófano tras su grave lesión y dice adiós a la temporada: "Estoy destrozado"

Jack Grealish ha sido operado del pie izquierdo por una fractura por estrés y estará varios meses de baja, poniendo fin a su temporada con el Everton

Golpe duro para Jack Grealish y para el Everton. El extremo inglés confirmó a través de sus redes sociales que ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica debido a una lesión persistente en el pie izquierdo, una operación que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente cuatro meses. Esta situación provoca que el futbolista quede descartado para lo que resta de la temporada 2025/26.

El atacante, que se encontraba cedido por el Manchester City, arrastraba molestias desde mediados de enero y finalmente los servicios médicos determinaron que sufría una fractura por estrés, una dolencia que obligó a tomar la decisión de pasar por quirófano.

Una lesión inesperada que cambia todos los planes

La lesión de Grealish se produjo el 18 de enero, aunque en un primer momento no parecía revestir gravedad. Desde el club se pensó que se trataba de un golpe sin mayores consecuencias, pero las pruebas posteriores revelaron un problema óseo que requería una solución más drástica.

El entrenador del Everton, David Moyes, reconoció en rueda de prensa que la noticia cayó como un jarro de agua fría: el jugador no se había quejado específicamente del pie y todo apuntaba a que podría volver en pocos días. Finalmente, el diagnóstico fue mucho más serio de lo esperado.

Un Grealish recuperado que volvía a disfrutar del fútbol

Hasta el momento de la lesión, Grealish estaba firmando una primera mitad de temporada muy positiva en Merseyside. El futbolista había recuperado confianza, asumido galones dentro del vestuario y se había convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo.

En total, disputó 22 partidos oficiales, en los que aportó dos goles y seis asistencias, cifras que reflejan su influencia en el juego más allá de las estadísticas. Su fútbol creativo, atrevido y desequilibrante volvió a aparecer tras meses complicados en el Manchester City, donde había perdido protagonismo.

Mensaje emotivo a la afición del Everton

Tras la operación, Grealish quiso dirigirse a la afición a través de un mensaje cargado de emoción. El jugador admitió estar devastado por la forma en la que termina su temporada, pero aseguró que ya piensa en el futuro con optimismo.

Agradeció especialmente el apoyo del cuerpo técnico, de sus compañeros y de los aficionados, destacando lo mucho que ha disfrutado representando al Everton. También dejó claro que seguirá apoyando al equipo durante su recuperación y que trabajará al máximo para volver lo antes posible.

Un futuro lleno de incógnitas

A sus 30 años, Grealish todavía tiene carrera por delante, pero su futuro inmediato genera muchas dudas. Su cesión por parte del Manchester City incluía una opción de compra cercana a los 50 millones de libras, una cifra que ahora parece complicada de asumir tras esta lesión.

Además, este contratiempo llega en un momento clave también a nivel internacional. El atacante no juega con Inglaterra desde octubre de 2024 y una buena segunda parte de temporada podría haberle abierto la puerta a regresar a la selección de cara al Mundial de 2026. Esa posibilidad queda ahora seriamente comprometida.

Recuperación larga y objetivos en pausa

La prioridad para Grealish pasa ahora por una recuperación completa, sin prisas, con el objetivo de regresar en plenitud física. Los plazos estimados apuntan a unos cuatro meses de baja, lo que deja su reaparición para el inicio del próximo curso.

Tanto el Everton como el Manchester City seguirán de cerca su evolución, conscientes de que el futbolista necesitará continuidad y confianza para volver a mostrar su mejor versión. Por ahora, el talento inglés deberá armarse de paciencia y centrarse en volver más fuerte y competitivo.