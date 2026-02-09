El Manchester United prepara un fichaje millonario por Tonali para sustituir a Casemiro

El Manchester United ya planifica la era post-Casemiro y sitúa a Sandro Tonali como uno de los grandes objetivos para reforzar su centro del campo

El Manchester United ya trabaja en la reconstrucción de su centro del campo de cara a la próxima temporada. Con la salida confirmada de Casemiro al término del curso, el club de Old Trafford considera prioritario encontrar un nuevo líder para la medular. En ese contexto, el nombre de Sandro Tonali ha emergido con fuerza como uno de los grandes objetivos del verano.

Según informaciones procedentes de Inglaterra, el internacional italiano del Newcastle United encaja a la perfección en el perfil que buscan los responsables deportivos del United: un mediocampista completo, con experiencia en la Premier League, capacidad defensiva y calidad para iniciar el juego.

Tonali, en el radar de los grandes de Europa

El futuro de Sandro Tonali, de 25 años, vuelve a situarse en el centro del mercado. Su agente, Giuseppe Riso, dejó recientemente la puerta abierta a un posible cambio de aires al reconocer que el jugador evaluará su situación al final de la temporada. Sus palabras han activado a varios gigantes europeos, entre ellos Manchester United, Juventus, Arsenal y Manchester City.

Aunque desde Newcastle insisten en que no existe urgencia por vender, el interés crece a medida que se acerca el verano. Tonali tiene contrato de larga duración, lo que coloca al club del noreste de Inglaterra en una posición de fuerza a la hora de negociar.

Una operación de cifras elevadas

En St James’ Park son conscientes del valor de su futbolista. El Newcastle no contempla una salida por menos de 100 millones de euros, una cifra acorde a los recientes traspasos millonarios de centrocampistas en la Premier League, como Declan Rice, Enzo Fernández o Moisés Caicedo.

El Manchester United estaría dispuesto a realizar una inversión de gran calibre para reforzar una zona del campo que considera estratégica. La marcha de Casemiro libera masa salarial y espacio en la plantilla, factores que facilitan una operación de este calibre.

Competencia y alternativas en Old Trafford

Pese a que Tonali es uno de los nombres mejor posicionados, no es la única opción que maneja el club inglés. La dirección deportiva también sigue de cerca a Adam Wharton (Crystal Palace), Elliott Anderson (Nottingham Forest) y Carlos Baleba (Brighton), perfiles jóvenes con proyección y menor coste económico.

No obstante, la experiencia de Tonali y su capacidad para asumir responsabilidades desde el primer día juegan a su favor. En caso de aterrizar en Old Trafford, tendría muchas opciones de convertirse en titular indiscutible.

El Newcastle pide calma y defiende su proyecto

Desde el entorno del Newcastle, el discurso es claro. El técnico Eddie Howe ha reiterado en varias ocasiones que el futbolista está comprometido con el club y satisfecho con su situación actual. “Sandro está feliz aquí y es una pieza clave para nosotros”, ha afirmado el entrenador inglés.

Sin embargo, Howe también admite que el mercado es imprevisible y que los grandes jugadores siempre generan interés. El Newcastle, actualmente en mitad de tabla, sabe que una oferta fuera de mercado podría obligar a replantear su postura.

Un verano decisivo para todas las partes

Todo apunta a que Sandro Tonali será uno de los protagonistas del próximo mercado estival. El Manchester United necesita un nuevo motor para su mediocampo, el jugador aspira a competir por títulos y la Champions League, y el Newcastle se enfrenta a la posibilidad de realizar una venta histórica.

Las piezas están sobre la mesa. El desenlace dependerá del rendimiento final de la temporada y de la voluntad de las partes en una negociación que promete ser una de las grandes historias del verano en el fútbol europeo.