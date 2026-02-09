Cole Palmer rompe su silencio y se pronuncia sobre su situación: "La gente habla por hablar"

Cole Palmer zanjó los rumores sobre su futuro tras su exhibición ante el Wolverhampton y aseguró que ignora las especulaciones sobre una posible salida del Chelsea

Cole Palmer decidió hablar en el momento más oportuno. En medio de los rumores que lo situaban lejos de Stamford Bridge, el futbolista inglés respondió sobre el césped con una actuación estelar y, después, con palabras claras. Su hat-trick ante el Wolverhampton no solo sirvió para asegurar una victoria clave del Chelsea, sino también para silenciar las especulaciones sobre un posible regreso al norte de Inglaterra.

Respuesta en el campo… y en la grada

El atacante fue el gran protagonista del triunfo por 3-1 en Molineux, firmando los tres goles de su equipo en una primera mitad demoledora. Tras convertir el primer penalti, Palmer dejó una imagen significativa: en lugar de su habitual celebración fría, corrió hacia la afición visitante con las manos en las orejas y lanzó un beso, un gesto interpretado como una respuesta directa al ruido mediático que le rodea.

Ese “ruido” hacía referencia a informaciones que apuntaban a un supuesto malestar del jugador en Londres y a una posible añoranza de su ciudad natal, Manchester, donde se formó futbolísticamente. Sin embargo, el propio Palmer se encargó de desmontar ese relato.

“La gente habla por hablar”

Después del encuentro, el futbolista compareció ante los micrófonos y fue contundente. Reconoció que es consciente de los comentarios, pero dejó claro que no les da importancia. Aseguró que se siente en un buen momento personal y que no escucha especulaciones externas, restando credibilidad a cualquier información sobre una salida inminente del club.

El mensaje fue directo: Palmer está centrado en el Chelsea, se siente cómodo en el proyecto y no contempla un cambio de aires a corto plazo.

Un talento indiscutible pese a las dificultades físicas

La temporada de Palmer no ha sido sencilla. Las lesiones y problemas físicos han limitado su continuidad y le han impedido mantener la regularidad que le llevó a convertirse en uno de los jugadores más determinantes de la Premier League. De hecho, ha estado ausente en más de una veintena de partidos en todas las competiciones.

Aun así, cuando ha estado disponible, su impacto ha sido inmediato. Frente a los Wolves volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes talentos del fútbol inglés actual: sangre fría desde los once metros, inteligencia en el área y una capacidad innata para aparecer en los momentos decisivos.

Clave en el proyecto deportivo del club

Desde su llegada al Chelsea procedente del Manchester City, Palmer ha evolucionado de promesa a pieza estructural del equipo. Bajo distintos entrenadores, su rol no ha dejado de crecer, hasta convertirse en uno de los referentes ofensivos del conjunto londinense.

En campañas recientes fue decisivo para que el club peleara por los puestos europeos y sumara títulos continentales, consolidando su estatus como jugador franquicia del proyecto.

Confianza total en el nuevo cuerpo técnico

El internacional inglés también tuvo palabras positivas para su actual entrenador, destacando el ambiente que se vive en el vestuario y la confianza que transmite el cuerpo técnico. Palmer explicó que se siente respaldado, con libertad para jugar y expresarse, y convencido de que su mejor versión llegará cuando recupere el 100% de su forma física.

Reconoció que convivir con molestias durante toda la temporada no ha sido fácil y que es una experiencia nueva para él, pero se mostró optimista con el trabajo que realiza junto al equipo médico del club.

Un mensaje claro sobre su futuro

Con goles, gestos y declaraciones, Cole Palmer ha dejado claro que no está pensando en marcharse. El atacante quiere centrarse en recuperar sensaciones, ayudar al equipo y seguir creciendo en Londres. El resto, asegura, es simplemente ruido.