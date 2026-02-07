Así queda la clasificación de la Premier League tras la victoria del Arsenal y el tropiezo del Aston Villa en la jornada 25 de Inglaterra

Este sábado hubo un total de siete encuentros en una intensa jornada, la 25, en la Premier League. Se enfrentaron Manchester United y Tottenham, Arsenal y Sunderland, Bournemouth y Aston Villa, Burnley y West Ham, Fulham y Everton, Wolves y Chelsea, Newcastle y Brentford

Este sábado en la jornada 25 de la Premier League hubo un auténtico bufete de partidos. A las 16 horas se disputaron un total de cuatro encuentros entre los que estuvo el del líder, el Arsenal de Mikel Arteta que sigue comandando la clasificación con mano de hierro.

Los encuentros que se disputaron este sábado en la jornada 25 de la Premier League midieron a Manchester United y Tottenham, Arsenal y Sunderland, Bournemouth y Aston Villa, Burnley y West Ham, Fulham y Everton, Wolves y Chelsea, Newcastle y Brentford.

Manchester United 2-0 Tottenham

Una expulsión del 'Cuti' Romero a la media hora le costó la derrota al Tottenham Hotspur contra un Manchester United que suma cuatro triunfos consecutivos desde que llegó Michael Carrick (2-0). El argentino se llevó por delante a Casemiro con un peligroso pisotón que fue calificado en la televisión británica como "desagradable" y recibió su sexta tarjeta roja desde que llegó al Tottenham hace tres años y medio. Sin el 'Cuti', discutido capitán por esta roja y por sus recientes declaraciones criticando a la directiva, el Tottenham se enfrentó a sesenta minutos por delante fuera de casa y ante un Manchester United en racha.

Arsenal 3-0 Sunderland

Con un derechazo a la base del poste, Martín Zubimendi abrió el camino del Arsenal en el triunfo contra el Sunderland y homenajeó a su compañero y amigo Mikel Merino, que vio el encuentro desde la grada por la lesión que sufre en el pie. Zubimendi, tras anotar su quinto gol en esta Premier, confirmando su temporada más prolífica como goleador, se marchó al córner y celebró el tanto como lo hubiera hecho Merino. Señaló a su asiento y se lo dedicó. "Nos duele mucho su baja", aseguró hace escasos días.

Bournemouth 1-1 Aston Villa

El Aston Villa de Unai Emery y el Bournemouth de Andoni Iraola firmaron este sábado un empate que no satisface a ninguno de los dos. El Villa, entre este empate y el triunfo del Arsenal, ve desvanecerse sus opciones de luchar por la Premier League y está ya a nueve puntos de distancia de los 'Gunners', mientras que el Bournemouth se queda undécimo, con 34 puntos, a nueve de las posiciones europeas. Los de Emery se adelantaron a los veinte minutos gracias a una buena internada por banda de Jadon Sancho, que filtró la pelota para que Morgan Rogers fusilara a Djordje Petrovic. Tras el gol, el Villa empezó a sufrir y Rayan primero tuvo un remate al larguero y después empató el partido en una mala defensa de Lucas Digne, que no siguió bien la marca del brasileño y este batió a Emiliano Martínez por abajo.

Burnley 0-2 West Ham

El West Ham United consiguió la tercera victoria en los cuatro partidos que ha estado Paco Jémez en el banquillo al derrotar al Burnley (0-2) y se pone a tres puntos de la salvación. Los 'Hammers', que hace nada estaban hundidos, han ganado tres de los últimos cuatro encuentros y solo han perdido contra el Chelsea en el último minuto, desde que Jémez llegó como asistente de Nuno Espirito Santo. Contra el Burnley, en un partido con dos de los equipos involucrados en el descenso, los londinenses resolvieron el encuentro en la primera mitad con los tantos de Crysencio Summerville y el Taty Castellanos.

Fulham 1-2 Everton

El Everton remontó al Fulham y aleja al mexicano Raúl Jiménez de su sueño de clasificar a los 'Cottagers' a Europa. El delantero azteca contribuyó al 1-0, con un remate que Vitali Mykolenko se metió en su propia portería, pero no pudo evitar que su equipo fuera remontado en unos quince últimos minutos para olvidar. Pese a que el Fulham llegó con ventaja al cuarto de hora final, Kiernan Dewsbury-Hall igualó el encuentro en la redención de Mykolenko. El lateral ucraniano ganó línea de fondo y puso un centro raso con el que Dewsbury-Hall batió a Bernd Leno.

Wolves 1-3 Chelsea

Necesitaba Cole Palmer un partido así. La estrella del Chelsea, lastrada por las lesiones esta temporada, volvió a su mejor nivel al anotar un 'hat trick' ante el Wolverhampton Wanderers y mantener a su equipo en la pelea por los puestos de Liga de Campeones. El '10', que apenas ha podido participar en catorce partidos de Premier League esta temporada, marcó dos tantos de penalti y un golazo a pase de Marc Cucurella para completar el cuarto 'hat trick' de su carrera en el Chelsea y el primero desde abril de 2024.

Newcastle 2-3 Brentford

El brasileño Igor Thiago consiguió su gol número 17 en esta Premier League en la victoria por 2-3 contra el Newcastle United y ya está a solo tres tantos de Erling Haaland en la lucha por el pichichi. El atacante brasileño, una de las grandes revelaciones de la temporada, hizo el 1-2 desde el punto de penalti después de que el Newcastle se adelantara por medio de un cabeazazo de Sven Botman y el Brentford respondiera con otro tanto de cabeza de Vitaly Janelt. Igor Thiago anotó desde los once metros un penalti que había cometido Jacob Murphy al tapar un disparo que iba a gol con la mano dentro del área.

Resultados actualizados de la Premier League

Clasificación actualizada de la Premier League tras la jornada 25