Jornada 25 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League vivirá este viernes el arranque de su jornada número 25 a partir de las 21:00 horas con el Leeds United ante el Nottingham Forest. Cerrarán la jornada Liverpool y Manchester City el domingo a partir de las 17:30

La Premier League parece que se ha puesto de acuerdo con el mal tiempo que parece que hará en gran parte de España este fin de semana. La borrasca Leonardo, a la que le seguirá Marta traerán mal tiempo y con ello, que el salir de casa no sea una opción prioritaria. La jornada 25 de la Premier League arranca este mismo viernes a partir de las 21:00 horas con el partido entre Leeds United y Nottingham Forest. El encuentro que abrirá la jornada 25 en la Premier es un choque entre dos equipos de la zona baja de la tabla aunque ninguno está en puestos de descenso a la Championship.

Horario y dónde ver en TV la jornada 25 de la Premier League en vivo online

El sábado en la Premier League está pensado para sentarse delante de la televisión desde que de comienzo el primer partido hasta que acabe el último. Serán siete los partidos que se disputen en la jornada 25 de la Premier League el sábado. A las 13:30, Manchester United y Tottenham con los locales peleando por mantener su plaza de Champions League y acercarse a los tres primeros.

La locura del sábado en la Premier League

A las 16:00 horas habrá un total de cinco encuentros en la jornada 25 de la Premier League. El Arsenal, líder de la Premier League, recibirá a un Sunderland que quiere provocar un tropiezo de los londinenses como ocurrió en la jornada 23. El Bournemouth, que ocupa la zona media - baja de la tabla, recibirá al Aston Villa, tercer clasificado y que a las órdenes de Unai Emery quiere volver a meter presión a City y Arsenal.

En la zona baja de la tabla West Ham y Burnley buscarán los tres puntos para acercarse a puestos de permanencia en la Premier. Otro duelo igualado, pero en zonas de menos peligro tendrá como protagonistas a Fulham y Everton. Este carrusel de cinco encuentros lo cerrarán los Wolves, colista de la Premier ante el Chelsea, quinto clasificado. A las 18:30, el Newcastle recibirá al Brentford con solo tres puntos de diferencia en la tabla.

Partidos del domingo en la Premier League

El domingo solo habrá dos partidos de la jornada 25 de la Premier League. A las 15:00 horas, Brighton y Crystal Palace buscarán empezar a mirar la zona media de la tabla con solo dos puntos de separación entre ambos conjuntos. A las 17:30 se vivirá el que puede ser el partido más interesante de la jornada 25 de la Premier League y es que Anfield acogerá un interesante Liverpool - Manchester City.

Los de Guardiola, después del empate de la pasada jornada, tratarán de sumar los tres puntos y lo harán esperando una derrota del Arsenal el día anterior. Toda la jornada de la Premier League podrá seguirse en TV a través del canal DAZN y DAZN1. Además en ESTADIO Deportivo te contaremos lo más interesante de la jornada 25 de la Premier League y al final de cada día, el resumen más completo con los cambios que hayan en la clasificación de Inglaterra.