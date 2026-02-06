Sergio Ramos, de negocio en negocio, a la espera de la compra del Sevilla y con el Marsella en el horizonte

Mientras que el holding que representa ultima la compra del Juventude brasileño y avanza en la Due diligence sevillista marcándose el mes de junio como clave para la compra, el camero ha firmado un acuerdo con la AFE como ‘Football Senior Advisor’ de FSI Training, al tiempo que también avanza en los negocios de la aeronática

Está acostumbrado Sergio Ramos a ser noticia desde que inició su carrera, aunque en las últimas fechas lo está siendo más por sus movimientos fuera de los terrenos de juego que dentro. Ligado en las últimas semanas al Sevilla FC de manera estrecha, siendo la cara visible del fondo inversor Five Eleven Capital que pretende hacerse con el control del club, ha aprovechado la tesitura, también, para ofrecerse a la entidad de Nervión en su intento de sumar un último servicio como futbolista. Algo imposible, en palabras del director deportivo sevillista, Antonio Cordón, por cuestiones económicas.

La abultada derrota frente al Mallorca fue la antesala del movimiento, aprovechando que los de Nervión, además, se convertían en el equipo más goleado de Primera división. Sin embargo, en el Sánchez-Pizjuán siguen sin ver clara su propuesta, pues no cuadran los números. Y ante la negativa, un relativo enfado del camero, que ahora se coloca en el horizonte del Marsella, según el periodista Roberto Gómez.

No por ello sin olvidarse de la compra del Sevilla FC, con la Due diligence ya en marcha y con el mes de junio como fecha clave para un nuevo paso en la operación. Y es que la sombra de Sergio Ramos fuera de los terrenos de juego es bastante alargada, tratando de convertirse de manera acelerada en un hombre de negocios conforme se acerca su retirada.

Este pasado jueves, sin ir más lejos, cerró un acuerdo con la AFE -Asociación de Futbolistas Españoles- como ‘Football Senior Advisor’ de la plataforma de formación FSI Training, que ofrece cursos, másteres y contenido científico para profesionales y estudiantes con el objetivo de mejorar el rendimiento de futbolistas y clubes mediante expertos en la industria del fútbol.

Los negocios de Sergio Ramos dentro y fuera del fútbol

Sergio Ramos, conforme se ha ido consagrando su carrera, ha destacado por invertir en diferentes negocios, tanto dentro como fuera del fútbol. Dicen los expertos en la materia que es importante poner los huevos en diferentes canastas, algo que el camero ha tratado de seguir al pie de la letra.

Si en las últimas fechas ha sido noticia por firmar el acuerdo con la AFE o por cerrar la compra del Juventude de la Serie B de Brasil, también ha trascendido su relación con el ‘rey del asfalto’ para un negocio en la aviación. Se trata de Olimpia Strategic Solutions SL, una empresa en la que, junto a otros dos socios, se dedica a la navegación aeronáutica mediante el alquiler de aviones privados de lujo.

Nada novedoso para Sergio Ramos, que en 2020 ya creó Davina Spain SL, sociedad que se dedica a chartear su avión privado cuando éste no lo utilizaba. Una compañía que nada tiene que ver en volumen con la nueva, que al menos dispone de cinco aeronaves en propiedad.

Caballos, aviones de lujo, la música... y experiencias con el ladrillo

Pero el carácter inversor de Sergio Ramos no es algo novedoso, viniendo sus inquietudes desde lejos. La primera de sus compañías fue fundada en 2004, cuando aún era una joven promesa sevillista. Hablamos de Sermos 32 SL, con la que el camero maneja sus propiedades urbanísticas.

Según la Revista en 2019, su yeguada SR4 es otro de los principales activos del internacional español, siendo una de las bases principales de su fortuna. La sociedad Albis Inversiones 2008 SL es la encargada de gestionar esta yegüería, que en 2023 generó pérdidas.

También cuenta Sergio Ramos con una importante colección de arte contemporáneo, bautizada como ‘Sergio Ramos Collection’, así como es padrino de la startup Fever, en la que entró junto a Alejandro Sanz, amigo personal del camero.

En la música también ha hecho sus pinitos Sergio Ramos, así como en el ladrillo. Nada más llegar al Real Madrid, el camero se embarcó en la compra de la promoción de terrenos urbanizables. Una apuesta arriesgada en 2011 que no resultó como esperaba y que se le torció rápidamente por problemas con los permisos urbanísticos en la zona este de Madrid.