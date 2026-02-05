Andrés Castrín, baja confirmada frente al Girona, deja la defensa del Sevilla FC en jaque

ESTADIO Deportivo ha podido conocer de primera mano la situación de Andrés Castrín, que sufrió un golpe el pasado domingo en la sesión previa a poder viajar a Mallorca

El Sevilla FC se encuentra en una situación muy complicada. No es para menos, ya que la derrota frente al RCD Mallorca ha acabado por hundir a una afición que ve como, un año más, se va a ver inmerso en la lucha por el descenso. Varios fueron los señalados de la goleada sufrida en Son Moix, quedando claro que el equipo es muy permeable y con pocas posibilidades de cambio durante el transcurso de los noventa minutos. Incluso, en esta ocasión, uno de los nombres señalados fue Matías Almeyda, cuya capacidad de reacción fue incapaz de cambiar el rumbo del encuentro.

Una de las áreas señaladas es la defensa. Existen nombres, pero pocos capaces de poder formar una defensa de garantías. Con la lesión de Marcao, las continuas lesiones de Nianzou y la incorporación progresiva de Azpilicueta, se va viendo una línea defensiva que hace aguas. Uno de los ejemplos es la alineación mostrada el pasado fin de semana, donde el central portugués Cardoso, que ha contado con pocos minutos este año, tuvo que ser titular en el encuentro. Incluso, en los últimos días, uno de los nombres que surgió para arreglar esa sangría fue el de Sergio Ramos, aunque ya lo descartó Antonio Cordón en la rueda de prensa celebrada el pasado miércoles.

En esa zaga, uno de los nombres que estaba destacando esta temporada era el del central Andrés Castrín. El gallego entró en la dinámica del primer equipo tras su buen desempeño en ciertos encuentros y, poco a poco, se fue ganando la confianza del técnico argentino. A pesar de todo, es cierto que en los últimos encuentros no estaba siendo tan importante, todo ello tras la eliminación en Vitoria que estuvo provocada por un error suyo en un córner.

A muchos les sorprendió que tampoco fuese de la partida frente al RCD Mallorca. Aunque, desde el club, se dio a conocer que sufre una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha, provocada por un golpe en el entrenamiento antes de viajar a tierras baleares. Fuentes del club confirman a ESTADIO Deportivo que el central no estará disponible para el duelo de este fin de semana frente al Girona CF y también es duda para el encuentro de la próxima semana, frente al Deportivo Alavés. Baja sensible en plena maratón por la lucha por el descenso. El sevillismo sabe que es el momento de la unión y que, a pesar de que la calidad no lo permita, poder hacer que reluzca el jugador número 12.