"Preacuerdo" del Sevilla para el fichaje de Patrik Mercado

Poco después de afirmar a ESTADIO que la vía del Sevilla sigue abierta para el fichaje veraniego del centrocampista, Santiago Morales, gerente del Independiente del Valle, confirma un "acuerdo preliminar con un club importante de Europa" en referencia a los nervionenses

Por diferentes circunstancias, el Sevilla no pudo consumar el fichaje del centrocampista Patrik Mercado, pero Santiago Morales, gerente general de Independiente el Valle, confirmó a ESTADIO que la vía nervionense "sigue abierta" de cara a verano, dejando entrever que ambos clubes aplazaron su incorporación al Ramón Sánchez-Pizjuán para la próxima ventana.

Lo cierto es que poco después de la afirmación a esta redacción, el alto ejecutivo de la entidad ecuatoriana se refirió nuevamente al futuro de Mercado y confirmó las conversaciones avanzadas para su traspaso a raíz de lo revelado en ESTADIO. Así, en declaraciones a La Red, llegó a hablar de un acuerdo encarrilado.

El gerente de Independiente del Valle confirma preacuerdo con "club importante de Europa"

"Existen equipos interesados por Patrik Mercado, incluso hay un preacuerdo con un club importante de Europa. El mercado de fichajes de invierno ya ha cerrado en Europa, así que creemos que se dará en el mercado de verano", desveló Santiago Morales con una afirmación, que, tras lo apuntado a este medio, deja las claras que el Sevilla ha encarrilado la incorporación del internacional con Ecuador para la próxima temporada, extremo corroborado por fuentes cercanas a la operación.

El Sevilla hace tiempo que cuenta con el 'sí' del futbolista de 22 años, encantado con la posibilidad de dar el salto a Europa para recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y ambos clubes sentaron las bases para un traspaso imposible en la pasada ventana por dos razones.

Dos obstáculos que son salvables en el próximo mercado

Primero porque la situación económica, como se encargó de recordar ayer Antonio Cordón en la presentación de Maupay, no permitía ningún desembolso, lo que sí podría ser factible en verano si se producen ventas, pues tampoco se trataría de una cantidad muy elevada. Y segundo por el mero hecho de que el Sevilla no tiene fichas de extracomunitarios disponibles, ya que las tres están ocupadas por Suazo, Marcao, a la espera de la nacionalidad española, y Alexis Sánchez.

En cambio, en el periodo estival sí habrá espacio, ante las más que posibles salidas del brasileño y del chileno, dejando una de las fichas a Patrik Mercado, que consumirá sus últimos meses como jugador de independiente del Valle. Así las cosas, el IDV consigue su objetivo de retenerlo en el primer semestre, lo que ya estaba sobre la mesa en las conversaciones con el Sevilla, pues se habló de la posibilidad de que los nervionenses lo ficharan este enero para cederlo hasta final de curso con una reducción del precio.

Las cifras de este acuerdo preliminar no ha trascendido, si bien el valor mercado actual del joven futbolista, figura destacada ya en su país, según Transfermarkt asciende a 5,5 millones de euros. Le queda año y medio de contrato.