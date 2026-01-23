Las prisas con Patrik Mercado: "Está listo; ojalá no se dilate más y se concrete lo antes posible"

El directivo de Independiente del Valle Andrés Larriva preferiría quedárselo cedido hasta verano, aunque admite "la posibilidad de que sea ahora"

"Creo que el caso de Patrik Mercado viene acercándose a ese ciclo, porque es un chico que tuvo mucha paciencia, que supo aprovechar muy bien sus oportunidades, que explotó un poco más tarde, pero que no deja de ser un jugador con una jerarquía y una calidad que lo demostró en la temporada anterior. Entonces, aparentemente, él está listo, y uno siempre se plantea ante cada uno de estos escenarios qué será lo mejor", explicaba en la emisora La Red de Ecuador el director comercial de Independiente del Valle, un Andrés Larriva que incluiría en la operación con el Sevilla FC, de la que habla abiertamente y no se ha caído como se especulaba, una cesión hasta verano.

"Particularmente, yo, ésta es mi visión, creo que lo mejor sería que pueda acompañarnos en este primer semestre, porque está encendido, porque tiene un nivel extraordinario, porque es muy difícil encontrar jugadores que cumplan con esa función de interior como él lo hace de una manera muy clara. Pero también existe esta posibilidad de que sea ahora, de que vuelvan a entrar recursos importantes al club, que se van a seguir reinvirtiendo, que él ya pueda cumplir con su proceso. Ahí, lo más importante son los tiempos", añadía el alto ejecutivo, que desea una respuesta definitiva lo antes posible.

"Los tiempos, como digo, no siempre son como uno quiere, porque es un poco lo que marca el mercado y la posibilidad de los equipos que lo buscan a él, pero lo ideal es que se concrete lo más pronto posible. Osea, tener la certeza de que se queda o se va; si es ahora, que no se dilate más y que, después, se encuentre en una posición de mercado mucho más incómoda para buscar un reemplazo", concluía Larriva, que coincidía con la visión del nuevo entrenador del equipo.

Joaquín Papa: "La posibilidad de que se vaya está latente"

"Sí, es cierto que la posibilidad de que se vaya está latente, pero no se termina de consumar. El mercado español falta poco para que termine y tienen que liberar cupo (en referencia a la salida o nacionalización de Marcao Teixeira) Viene de hacer un gran campeonato en 2025, volvió enfocado, se está entrenando muy bien y, hasta que esto se decida, él debe seguir haciendo lo mismo, porque todos queremos lo mejor", sentenciaba el uruguayo Joaquín Papa, que necesita hacer una composición de lugar para saber si podrá disponer o no en la primera mitad de un ejercicio que se antoja inminente en tierras ecuatorianas del talentoso mediocampista de 22 años.