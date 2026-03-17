El CTA determina que el penalti de Carmona "se ajusta a las reglas del juego"

Ninguna sorpresa: desde el colectivo arbitral respaldan la llamada de Iglesias Villanueva desde la sala VOR a Martínez Munuera para que éste señalase los once metros

Si el leve contacto entre Djibril Sow y Joao Cancelo que supuso el primer penalti y el tempranero 1-0 el pasado domingo en el Camp Nou no ha estado entre las acciones polémicas analizadas en 'Tiempo de revisión', la mano de José Ángel Carmona para cortar otro ingreso en el área del lateral portugués del FC Barcelona sí fue una de las cuatro jugadas seleccionadas de Primera división, a las que se unieron otras dos de LaLiga Hypermotion y otras tantas de la Liga F. Una vez más, la portavoz del CTA Marta Frías Acedo ha sido la encargada de contar la versión del organismo arbitral en este programa número 25, aunque se trataba de la jornada 28ª.

"En esta acción, un atacante del Barcelona encara a un defensa sevillista que está tirado en el suelo. Al avanzar el balón, éste golpea en el brazo estirado el defensor sevillista. El árbitro deja seguir, pero el VAR, tras analizar la jugada, recomienda al árbitro su revisión por considerar que el brazo está en posición antinatural y ocupando espacio indebido. El árbitro, tras detener el juego en espacio neutral, acude al monitor y, viendo la toma que le muestran desde la sala VOR, señala penalti", desgrana la otrora colegiada aragonesa, mientras se emiten diferentes repeticiones de la controvertida acción.

"Para el CTA, la intervención del VAR es correcta. El brazo totalmente extendido en el suelo del jugador visitante se encuentra en posición antinatural y ocupando un espacio que no le corresponde, y, por tanto, es punible. Y la decisión final de señalar penalti se ajusta a las reglas de juego", concluye sin más preámbulos, por lo que queda claro, como apuntaron otros analistas arbitrales de diferentes cadenass de radio y TV, así como de los los muchos que pululan por las redes sociales, que aquí no ha lugar a la disculpa de que el brazo infractor está apoyado en el césped, pues se entiende que lo deja así para cortar a Cancelo.

Mientras, se trabaja para mejorar el estamento arbitral

El Comité de Reforma del Sistema Arbitral, con Sevilla FC y Real Betis al frente, se ha vuelto a reunir este martes, informa la RFEF, con el fin de seguir mejorando en todos los aspectos relacionados con el colectivo, un encuentro en el que ha prevalecido el diálogo y el intercambio de opiniones por parte de los asistentes. En esta ocasión, y en otro ejemplo de transparencia, se han abierto las puertas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a entrenadores de Primera y Segunda división, que han tenido la oportunidad de trasladar sus consideraciones para lograr que los jueces tengan más 'feedback'.

Marcelino García Toral, Míchel Sánchez , Joan Francesc Ferrer 'Rubi', 'Cuco' Ciganda, José Rojo 'Pacheta', Juan Francisco Funes, Alberto González y Borja Jiménez han representado a los técnicos. Rafael Louzán ha presidido el foro, que ha contado con la presencia de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y de Fran Soto, su homólogo del CTA, como otros de la AFE y el estamento arbitral como Del Cerro Grande, Pizarro Gómez u Ortiz Arias.