El Sevilla presume de la irrupción de Castrín: la curiosa respuesta del Lugo

El club gallego, que traspasó al central por unos 200.000 euros, ha felicitado a su ex canterano por su primer gol en LaLiga y ha dejado patente su "orgullo" por verlo triunfar en la elite

El gol de Akor Adams con el tiempo de prolongación ya en marcha desató la locura en el Sánchez-Pizjuán. El nigeriano obraba el milagro de una remontada ante el Espanyol que permite al Sevilla FC dar un gran paso hacia la permanencia. Pero si clave fue el gol del delantero, no lo fue menos el que sacó del letargo a un equipo que parecía caminar hacia otra dura derrota, obra de Andrés Castrín. El central agarró el balón muy lejos de la meta, avanzó metros y una vez en el área de atrevió a buscar el disparo que acabó en las redes de Dimitrovic.

Un gol que reafirma la buena temporada de Castrín

Era el primer tanto del gallego con el primer equipo nervionense. Un héroe en toda regla que no podía ocultar sus lágrimas al termino del encuentro, mientras era felicitado sobre el césped por sus compañeros. A sus 22 años, el joven futbolista natural de Riotorto se ha ganado a pulso un sitio fijo en el eje de la zaga, junto a Kike Salas, y viene ofreciendo un gran rendimiento, que se vio coronado con el momento de éxtasis vivido ante los pericos.

No solo fue el gol lo que encumbró al gallego, que aunque no pudo alcanzó a despejar el balón en el gol de Dolan, se echó al equipo a la espalda con el 0-1 y se convirtió poco menos que en su organizador al sacar el balón desde atrás, refrendando su buena actuación con la diana que puso el empate en el minuto 82.

El Lugo sabía de lo que era capaz "desde hace mucho tiempo"

"Apunten su nombre: Andrés López Gallo ‘Castrín”, indicaba tras el choque el club nervionense en sus canales oficiales. Aunque en el Lugo, desde se formó desde pequeño, sí que conocían bien las cualidades de su ex canterano y lo que era capaz de conseguir. Por ello, en un simpático guiño, la entidad lucense no dudó en responder a la publicación sevillista: "Nosotros ya lo tenemos apuntado desde hace mucho tiempo. Qué orgullo, Andrés, ¡Felicidades!”.

Roberto Trashorras ya aventuró en ED que irá a más

En el conjunto gallego, con el que debutó en la 22/23 en Segunda división, fue Roberto Trashorras quien lo consolidó en el primer equipo al curso siguiente, en Primera RFEF, tras haberlo dirigido previamente en el filial. Por ello, ya avisó en ESTADIO Deportivo de que "aún tiene mucho margen de mejora", destacando al mismo tiempo que "se merece estar en los momentos más felices del Sevilla, que seguro que volverán".

Con la mente puesta en el Villarreal

Mientras tanto, Castrín no se despista y solo piensa en amarrar la permanencia, aunque el Sevilla FC ya negocia la renovación de su contrato, que finaliza en 2027. Así lo dejó patente con el mensaje que dirigió a la afición mediante un vídeo difundido por el club en sus redes sociales. "Increible lo vivido hoy aquí. Muy contento por esta remontada, por poder ayudar al equipo y por mi primer gol en el Sánchez-Pizjuán, pero desde ya pensando en el partido ante el Villarreal, que es muy importante para nosotros. Gracias por estar ahí siempre, apoyando en todo momento. ¡Vamos mi Sevilla!", señaló.

La irrupción del central en la elite es una de las grandes noticias en una temporada de muchos sinsabores, sin que el sufrimiento haya acabado aún. Por ello, era el momento de poner en valor a un jugador por el que el Sevilla FC apenas pagó 200.000 euros para firmarlo procedente del Lugo con vistas al Sevilla Atlético, con el que la campaña pasada disputó 31 encuentros en Primera RFEF.

Los números de Castrín en el Sevilla FC

Su estrenó con los mayores llegó en la 24/25 de la mano de García Pimienta, en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Olot. Pero fue Matías Almeyda quien le dio este curso la alternativa en LaLiga, siendo titular en las tres primeras jornadas por las bajas en defensa. Luego tuvo fases con mayor y menos participación, bajando incluso de nuevo al filial para disputar tres encuentros y anotar un gol entre los meses de octubre y noviembre. Pero tras superar una lesión muscular que le mantuvo tres choques de baja en el febrero, ahora enlaza ocho encuentros consecutivos con minutos, los cinco últimos como titular y sin ser sustituido. En total, 19 partidos y 1.294 minutos que le han consolidado.