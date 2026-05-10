El Sevilla C también desciende y consuma otro fracaso en la cantera nervionense: con Nico Guillén no fue suficiente

El segundo filial nervionense sigue los pasos del Sevilla Atlético y se despide de Tercera RFEF después de empatar a cero en el derbi ante el Atlético Central en la última jornada. Un gol agónico del Tomares le condena a jugar la próxima campaña en División de Honor

La crítica situación económica e institucional del Sevilla FC tiene su traducción en una deriva deportiva que no solo afecta al primer equipo. Las dos últimas victorias ante Real Sociedad y Espanyol han apaciguado el temporal y permiten ver con mayor optimismo el futuro inmediato de un conjunto nervionense que lleva ya varios años jugando con fuego en la pelea por evitar el descenso. Pero mirando más abajo, nada se ha podido hacer para evitar que el Sevilla Atlético haya caído a Segunda RFEF con varias jornadas de antelación, viviéndose este domingo otra auténtica final para el segundo filial, un Sevilla C que tampoco pudo salvar la categoría tras su empate a cero en casa en el derbi ante el Atlético Central.

Nico Guillén, un refuerzo de lujo que de nada sirvió

Conscientes de la importancia del choque, el club nervionense tomó la decisión de que el equipo dirigido por David Arteaga fuera reforzado con la presencia de Nico Guillén, una de las grandes joyas de la cantera. El centrocampista onubense ya bajó hace dos jornadas para liderar el triunfo a domicilio ante el Cádiz Mirandilla, con golazo incluido, y después se estrenó en una convocatoria del primer equipo con Luis García Plaza, sin llegar a debutar.

Junto al internacional sub 19, también bajaron desde el primer filial para prestar su ayuda, en su caso por tercer partido consecutivo, el delantero Manuel Ángel Castillo y el extremo Eric Alcaide. Todos ellos fueron titulares en un once en el que también estaba Bakary Sow, que ha alternado con asiduidad durante la temporada con el Sevilla Atlético. Pero nada pudieron hacer para lograr la permanencia en Tercera RFEF en una mañana de transistores, que diría el clásico,.

Tras la derrota de la pasada jornada por la mínima ante un rival directo como el Utrera, que consiguió salirse de ese modo de la pelea, los sevillistas recibían en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios al Atlético Central con un ojo puesto en lo que hacían el Tomares y el Atlético Onubense. El 0-0 final con el que acabó el partido en las instalaciones de la carretera de Utrera dejaba a los nervionenses con 38 puntos y a expensas de sus rivales directos, pero el resto de resultados no acompañaron.

La locura llegó en Tomares en el tiempo de prolongación

En el Municipal San Sebastián, el Tomares vencía por la mínima ante su público al Cádiz Mirandilla merced a un gol de León en la primera mitad, pero en el 73' se veía sorprendido por un empate que sí daba la salvación momentánea al Sevilla C. Sin embargo, el jarro de agua fría llegó en el minuto 95, cuando Iván certificó el 2-1 que deja al cuadro aljarafeño con 39 puntos, uno más que el cuadro blanquirrojo, destacado la locura en la afición tomareña.

El Atlético Onubense tampoco falló

Tampoco llegó el favor esperado desde Huelva, donde al Atlético Onubense le bastaba con empatar al tener el 'average' ganado al equipo dirigido por David Arteaga. Pero el filial del Recreativo no falló en su compromiso ante el Chiclana y venció por 2-1, también con un gol en los últimos instantes de Évora, después de que Almeida hiciera el 1-0 en el 72' y empatase entre medias el conjunto gaditano. Un marcador que le deja con 40 puntos, dos más que el joven equipo nervionense.

No habrá derbi con el Betis C

De este modo, el Sevilla C cae a División de Honor junto a Castilleja y Coria, por lo que no habrá derbi en Tercera RFEF con el Betis C, que de la mano de Capi certificó su cuarto ascenso consecutivo hace ya varias semanas. Tras este nuevo descenso, en Nervión rezan para que no se cumpla aquello de 'no hay dos sin tres...'.