Todos los días son días de fiesta en la cantera verdiblanca: el Betis C de Capi celebra su cuarto ascenso consecutivo

El segundo filial ha vencido en la mañana de este domingo al Atlético Espeleño y ha celebrado, con cinco jornadas de antelación, su ascenso matemático a la Tercera RFEF. El club recuperó este equipo en el verano de 2022 y en menos de cuatro años ha subido desde la Tercera Andaluza Senior hasta la quinta categoría del fútbol español

La presente 2025/2026 va camino de ser recordada como otra temporada histórica para la cantera del Real Betis. Apenas dos semanas después de celebrar la conquista en Lugo de la Copa del Rey Juvenil, rompiendo con casi tres décadas de sequía y engordando el impresionante palmarés del equipo júnior, este domingo se vivido otra mañana de jolgorio en la Ciudad Deportiva Ramón Gordillo de Dos Hermanas (Sevilla). Ha sido a cuenta del cuarto ascenso consecutivo del meteórico Betis C de Jesús Capitán 'Capi', que ha vencido al Club Atlético Espeleño (3-1) en la jornada 26 de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Senior y ha sellado su objetivo de manera matemática con cuatro semanas de antelación -o más bien cinco, ya que tienen un partido menos-.

Los goles anotados por Kamara (de penalti), Rodri Márquez y Tellado lanzan al segundo filial hacia su cuarta temporada seguida subiendo de categoría y le colocan matemáticamente ya como equipo de Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. Sin duda, una buenísima noticia para ese excelente trabajo formativo que se está llevando a cabo en los escalafones inferiores bajo la dirección de Miguel Calzado y que sin duda ayudará a seguir sacando nuevas perlas, al reducir considerablemente las distancias competitivas entre el laureado Juvenil A de Javier Barrero y el Betis Deportivo que heredó Dani Fragoso para luchar por el complicado objetivo de la permanencia en Primera RFEF.

El Betis C sube como un cohete: de Tercera Andaluza a Tercera Federación en sólo cuatro años

El club anunció la desaparición del Betis C en 2011, durante la presidencia de Miguel Guillén, y en el verano de 2022 llegó su refundación de la mano de la actual directiva. El segundo filial se vio obligado a empezar desde el subsuelo de la Tercera Andaluza en la 22/23 y sólo dos años después ya estaba en la Primera Andaluza Senior. En esa 24/25 fue sobradísimo campeón de liga, con 74 puntos en 30 partidos -18 más más que el segundo, el AD San José- y arrasó en el 'play off': venció por un global de 5-2 al CD Alcalá en semifinales y en la gran final endosó otra 'manita' a la UD Rinconada (0-2 en la ida y 3-0 en la vuelta) para celebrar el ascenso a la División de Honor Senior y acabar el curso con 27 victorias, sólo dos derrotas y la redonda cifra de 100 goles a favor.

Ya en esta 25/26, el Betis C se ha paseado por la sexta categoría. Durante todo el curso ha ostentado el liderato de la clasificación del Grupo 1 de la División de Honor Andaluza Senior de manera muy holgada. Tanto es así que, cuando todavía quedan 12 puntos por disputar, aventaja en 14 al segundo clasificado, el Montilla CF, y podrían ser 17 si logra vencer en esa jornada que tiene pendiente de recuperar el equipo dirigido por Capi con la ayuda de José Luis Toledo, Antonio Fernando Díaz Bizcocho o Pablo Trueba, entre otros. 22 victorias, un empate, dos derrotas, 71 tantos a favor y sólo 24 en contra son sus impresionantes números hasta la fecha.

Cabe destacar los 17 goles del versátil mediapunta Pedro Clute Junior, que está secundado por las siete dianas de los mediocentros Iker Amores y José Antonio Hernández 'Chata', las seis anotadas por el delantero Víctor Tellado, las cinco del volante Rodri Márquez y las cuatro que suman el extremo Juan González o el pivote defensivo Pedro Miguela. Además de brillar con el Betis C, el propio Iker Amores y otros compañeros como Marcos Solís, Adrián Martín o Miguel Haroun Kamara han sabido arañar minutos en Primera RFEF con el Betis Deportivo a lo largo de la presente temporada.

Así fueron los tres goles que han dado al Betis C el ascenso a Tercera RFEF

Betis C 1-0 At. Espeleño . Minuto 53. Kamara, de penalti

Betis C 2-1 At. Espeleño . Minuto 70. Rodri Márquez