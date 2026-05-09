Puntos, uno por uno, del Betis ante la Real Sociedad: Un cúmulo de catástrofes y desdichas

El intercambio de golpes no daba respiro y eso disimulaba carencias individuales que se magnificaron con el mal tino de Pellegrini en los cambios. Se echó mucho de menos a todos los que se fueron, ninguno de los que entraron aportó y algunos de los que se quedaron estaban fundidos

El Real Betis logró lo que sería a priori un meritorio punto en el campo de la Real Sociedad (2-2), campeona de la Copa del Rey, si no fuera por el hecho de que volvió a desperdiciar dos goles a favor tras un cúmulo de malas decisiones y desdichas en este duelo de la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el que el RC Celta de Vigo había metido presión ganando a domicilio al Atlético de Madrid.

De las lesiones de Ricardo Rodríguez y Natan de Souza e incluso del involuntario penalti de Aitor Ruibal, para colmo expulsado, no tiene nadie la culpa; pero sí en todo lo demás: cada cambio de Pellegrini empeoraba aún más la cosa. Con 0-2 reforzó la medular, quitó al punta y puso a Isco de 'Falso 9'. De tener tres puntos en el bolsillo acabó estando a puntito de volverse de vacío.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Real Betis ante la Real Sociedad

Álvaro Valles: 8

Vivió una primera parte con muchísimo trabajo, resuelto con mérito y fortuna. Hubo varias paradas a Oskarsson, pero también alguna que otra pifia del nórdico y un providencial desvío de Diego Llorente para que la madera terminase el trabajo. En la segunda mitad, cedió en el remate a quemarropa del '9' blanquiazul en el 80' y en el penalti de Oyarzabal en el 90+2'; pero aun así volvió a ser clave y acabó salvando un punto, con una intervención de balonmano ante un cabezazo de Gorka Carrera.

Aitor Ruibal: 4

Aparentemente cómodo en ese fatigante intercambio de golpes, nunca para de correr. Fue providencial el esprint en una jugada de dos contra Valles en la que su esfuerzo tuvo el premio de encontrarse con el mal pase de Oskarsson; la tocó y su portero atrapó. Tanto le gustó a Pellegrini en su intenso duelo con Barrenetxea que le dejó en la derecha y puso a Bellerín en la izquierda. Lástima que el epílogo fuese tan gris: mano involuntaria en el penalti del 2-2 y expulsión en una falta en la casi llega la derrota.

Diego Llorente: 6

Dio un susto gordo en una mala caída, ya que Natan se cayó del once a última hora por molestias en el calentamiento y Bartra es baja para lo que resta de curso. Se pegó un buen batacazo en un choque con Carlos Soler tras ganar un duelo áreo y necesitó asistencia médica; pero no sólo continuó sino que fue determinante para desviar al poste una volea de Sergio Gómez y tocar lo justo esa última volea de Oyarzabal que habría sido el 3-2, aunque Oskarsson le ganase la partida en el 1-2.

Valentín Gómez: 5

Fue anunciado en el once como lateral izquierdo, pero acabó formando en el eje junto a Llorente debido al percance con Natan. Providencial en el inicio, metiendo la puntera para evitar que Oskarsson se quedase solo, el partido se le acabó haciendo muy largo. Cada imprecisión o duelo al que llegaba décimas de segundo tarde le fueron minando y acusó el hecho de llevar tiempo sin ser central.

Ricardo Rodríguez: 6

Tuvo que activarse en pocos minutos, porque se enteró de que salía como titular ya después del calentamiento; pero no se le notó: saltó muy enchufado, participativo, fuerte en los choques, ganador en los duelos y sin riesgos innecesarios con la pelota. Partido muy serio del internacional suizo. De hecho, se le echó de menos cuando pidió el cambio por lesión. Bellerín lo pasó mal a pie cambiado.

Sergi Altimira: 8

La estadística le otorga como asistencia el pase en corto que Antony convirtió en el 0-1 tras varios amagos y un zapatazo. No obstante, más allá de eso el catalán hizo un partido muy completo. Como siempre, no es noticia, se movió en el 90 por ciento de acierto en el pase. Recupera y se la da al compañero. No llama la atención a priori, pero se añoró muchísimo su discreta omnipresencia cuando se fue por Amrabat.

Marc Roca: 5

Pellegrini apostó por retirar a Altimira y dejar a Roca con 0-2. El desenlace dicta que se equivocó. Sin el '6', al '21' se le vieron mucho las costuras. Tenía mucho más espacio que cubrir y el campo se le hizo enorme en el último intercambio de golpes. Estaba fundido al final.

Antony dos Santos: 6

Pudo abrir el marcador en dos ocasiones muy claras antes del 6', pero en la primera se le echó encima Remiro y en la segundo tuvo demasiado tiempo para pensar y acabó mandando fuera su larga carrera en solitario hacia la portería. El partido se movió por ráfagas y el '7' aparecía igualmente con intermitencia. La tercera que tuvo la mandó para la cazuela, con un zapatazo desde fuera del área (0-1). El descanso fue una losa y en la segunda parte se le vio mucho menos fresco. Fue el primer cambio.

Pablo Fornals: 7

Partía como enganche, pero retrocedía muchos metros para ayudar a los pivotes en la salida de balón y también se adelantaba cuando el Betis no tenía el balón para ayudar al Cucho en primera línea línea de presión. Así lanzó varias transiciones y tuvo un zapatazo desde el balcón del área que se le fue alto. Interviene muchísimo y casi todo lo hace bien.

Ez Abde: 6

Aunque estuvo discreto y casi apagado en la primera mitad, estuvo a punto de marcar cerca del descanso y lo evitó Remiro. Empezó la segunda mitad con un golazo espectacular que parecía decantar la balanza (0-2), pero se fue desinflando de nuevo con el paso de los minutos. A ratitos, pero marcando las diferencias en esos contados chispazos.

Cucho Hernández: 6

Le costaba ser administrado en el área y no se limitó a esperar, causando estragos con sus movimientos entre líneas y cayendo a banda para lanzar al extremo del lado débil. Lo hizo con Antony, en el 3', y con Abde, en el 37', pero ambos se toparon con Remiro. Se marchó y el Betis acabó sin referencia arriba.

Entrenador y suplentes del Betis en el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports

Manuel Pellegrini: 2

Un cúmulo de desastrosas decisiones. A los cinco que quitó del campo se les echó luego en falta; especialmente a Pablo Fornals y a Sergi Altimira. Tampoco le salió bien su apuesta por Bellerín a pie cambiado cuando se lesionó Ricardo y la idea de reforzar el centro del campo para jugar sin delantero, con Isco de falso '9', se resume en el hecho de que así pasó del 0-2 a ver cómo la Real perdonaba dos ocasiones para hacer el 3-2.

Rodrigo Riquelme: 5

Nada más salir se pegó un carrerón, puso a prueba a Remiro y parecía dinámico; pero hubo poco más, porque la cosa se torció.

Héctor Bellerín: 5

Sufrió mucho jugando como lateral izquierdo por la lesión de Ricardo y la Real Sociedad intentó explotarlo.

Sofyan Amrabat: 4

Ni colocación, ni resta ni equilibrio. Salió frío, aparentemente. No entró en el partido y el Betis se partió por la mitad.

Isco Alarcón: 4

Perdido como falso '9' y desaprovechado, sólo se vio escondiendo balones de espalda y lejos de sus compañeros, casi sin poder intervenir en el juego.

Nelson Deossa: 4

Salió para tener el balón y cerrar las vías de peligro, pero sólo se dejó ver en una buena arrancada ofensiva. Nada más