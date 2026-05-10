Matarazzo afea la "precisión" y la "toma de decisiones", pero se queda con el "corazón", la "voluntad" y el "deseo" de remontar

El preparador de Nueva Jersey admite que cometieron "muchos errores innecesarios" que permitieron un buen puñado de ocasiones del Betis, aunque no olvida que, tras los dos goles anulados, sus hombres intentaron una remontada que impediría sobre la bocina Álvaro Valles

"Creo que tuvimos un buen planteamiento del partido, pero cometimos muchos errores, errores innecesarios, también en la toma de decisiones y en la precisión. Así invitamos al rival a tener muchas ocasiones claras. Pero, incluso después de encajar el 0-2, creo que todos sentimos que los chicos lo querían. Y esto es lo que deseábamos ver hoy: que queremos ganar, independientemente de lo que todavía sea posible esta temporada. Y marcamos dos goles que fueron anulados por fuera de juego, y aun así marcamos otros dos goles para empatar el partido y tener también la oportunidad de ganar el encuentro hacia el final. Eso simplemente muestra mucho corazón, mucha voluntad y deseo de ganar el partido. Así que, sin duda, estoy contento de que hayamos vuelto a nuestra forma", resumía Pellegrino Matarazzo.

El entrenador de la Real Sociedad admitía haber disfrutado de "oportunidades que no se aprovecharon", porque no están siendo "súper eficientes como en el pasado", aunque se sigue quedando con su equipo siguiera "empujando y buscando entrar en el área, crear ocasiones. A veces eres eficiente, a veces no. Lo importante es simplemente seguir adelante y seguir creyendo", recalcando que se pudo observar una mejoría en la imagen respecto a la reciente visita al Sevilla FC, cuando se quedaron sin tirar entre los tres palos por vez primera en mucho tiempo: "Vimos progreso, pero tenemos que seguir adelante".

Demasiado intercambio de golpes

"Cuanto más estables seamos defensivamente, menos locura habrá. Y ese es nuestro objetivo: encajar menos goles. Hemos recibido demasiados en esta segunda mitad de la temporada. Estamos donde estamos porque somos muy buenos ofensivamente, y tenemos muchas formas diferentes de marcar goles. Pero, si estabilizamos nuestra defensa, entonces, seremos más sólidos. Creo que siempre hemos visto la calidad de Orri Óskarsson para marcar goles. En enero o febrero, cuando sólo jugaba 20-30 minutos, entraba y nos cambiaba los partidos. Para nosotros era muy importante que creciera en condición física, que se volviera más fuerte, que se mantuviera sano. Ahora lo vemos jugando 90 minutos, rindiendo y todavía marcando goles hacia el final del partido, lo cual es increíblemente importante para su desarrollo. Así que sí, estamos contentos con él. Y creo que es un jugador que puede seguir mejorando, porque tiene mucha potencia".

Una recta final apabullante que casi da la remontada

"Llevamos el partido completamente a su propio campo, así que tuvimos un dominio diferente. Metimos más efectivos en el área, buscamos más profundidad, que también fue un problema en la primera parte. No queremos posesión cerca de nuestra propia portería, así que queremos llevar el balón al campo rival, por eso buscamos jugar en vertical. Creo que los jugadores que entraron nos ayudaron a eso, ya fueran Sucic o Pablo Marín, que buscaba más profundidad. Luka, que jugaba muchos balones verticales, buscando conducir el balón hacia adelante. Así que eso ayudó mucho también en la segunda parte, cuando entraron los suplentes. Ésa fue una gran diferencia".

El gran problema este sábado

"Simplemente, la claridad y la actividad en nuestra fase de bloque medio-bajo. No defendemos hundidos, nos mantenemos activos, seguimos saliendo, saltando, la forma en la que defendemos el área. Creo que eso es importante. Porque siempre tenemos momentos en los que presionamos arriba y está bien, y asumimos algunos riesgos, pero contra cualquier rival tienes que ser capaz de defender de forma activa y compacta en bloque medio-bajo, y hemos estado teniendo dificultades con eso. Está mejorando, pero tenemos que seguir mejorando".