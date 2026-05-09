El análisis del Real Sociedad - Real Betis: Como tantas veces, para bien y para mal

Rotaciones del 'Ingeniero', que tiene que prescindir a última hora del tocado Natan, pero que ya había dado descanso (pensando en el duelo del martes ante el Elche) previamente a Bellerín, Lo Celso o Amrabat; el dibujo, salvo las contadas excepciones con el 1-4-3-3, innegociable

Por enésima vez esta temporada, el Real Betis deja escapar una doble ventaja en el marcador, a medias entre los méritos de su anfitrión y un excesivo repliegue al que ayudó involuntariamente Manuel Pellegrini al terminar con Isco Alarcón de 'falso 9', renunciando prácticamente al ataque para defender una renta que fue menguando hasta desaparecer. Incluso, pudo volar el último punto de no ser por una parada antológica de Álvaro Valles a Gorka Carrera ya en pleno alargue. La quinta plaza, que sabe ya sí o sí a Champions League, sigue siendo una realidad, pero ahora con sólo cuatro puntos de ventaja (y no seis) sobre el RC Celta a falta de nueve.

Cambio de chip sobre la marcha de Valentín Gómez

Las molestias durante el calentamiento de Natan de Souza obligaron a Manuel Pellegrini, que no puede contar ya hasta el curso que viene por lesión con Marc Bartra, a reubicar a Valentín Gómez, que iba a salir como lateral zurdo en lugar de Ricardo Rodríguez, pero que volvió a su posición natural para que el suizo oficiara en su posición habitual, más allá de que con Suiza a veces actúe por dentro, especialmente cuando su seleccionador forma atrás con cinco defensores. Fueron, por esta razón, menos las rotaciones, si bien el míster chileno, teniendo en cuenta que hay otro partido en menos de 72 horas, dio descanso a Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín y Sofyan Amrabat.

Un aluvión de transiciones, con Fornals como lanzador y el 'Cucho' como ayudante

Si el Real Betis había llegado a Anoeta como el mejor equipo de las cinco grandes Ligas en lo que a disparos tras robo en campo contrario se refiere (65, con siete goles), los números en este apartado, que también domina lógicamente en el campeonato español, podrían haberse disparado en el primer cuarto de hora, con Pablo Fornals castigando las pérdidas blanquiazules en campo propio y Antony Matheus dos Santos fallando hasta dos manos a mano con Álex Remiro antes siquiera de romper a sudar. Además, Ez Abde estrelló un tercero en el cuerpo del portero realista. En casi todas, el 'Cucho' Hernández había caído a las bandas para hacer de cooperante necesario.

Un dibujo que a veces propiciaba la doble punta

Venía a recibir para iniciar jugada Pablo Fornals, que, en otras muchas ocasiones, se unía arriba al 'Cucho' Hernández en la presión alta, casi en paralelo, para robar muy arriba e iniciar contras pegadas al área donostiarra. Si bien terminó el primer tiempo percutiendo mucho y bien como extremo zurdo, Ez Abde era otro que hacía la diagonal para aparecer igualmente como 'falso 9', cerca del colombiano y como respuesta coyuntural a las caídas a las bandas del '19', todo un especialista en peinar, bajarla de espaldas y generar segundas jugadas, aunque sin olvidar su función de apertura de espacios, sacando de sitio y de quicio a los centrales, que perdían una marca clara.

La solución, mucho más clásica: Antony en el semicírculo y para adentro

Había logrado Antony Matheus dos Santos ya que la 25/26 sea la mejor temporada de su carrera y, llegando desde atrás como improvisado delantero, gozó en los primeros compases del partido en Anoeta de dos llegadas de mano a mano, ganando Álex Remiro en la primera y mandándola fuera con todo a favor en la segunda. Sus números podían haber sido ya estratosféricos, pero el de 'Inferninho' recurrió a su jugada más clásica, apostando sobre seguro al filo del descanso para adelantar al Real Betis y ponerse, con 14 goles y 10 asistencias hasta ese momento, en la cumbre: la recibió en la derecha, percutió con una diagonal hacia el semicírculo y la puso combada, de rosca, al palo largo.

Isco de 'falso 9' y Deossa perdido, un mensaje contraproducente

Introdujo Manuel Pellegrini tras el 1-2 a Sofyan Amrabat para contener y a Isco Alarcón para tener la pelota, aunque, en un último cambio incomprensible, decidió situar al costasoleño como 'falso 9', una posición en la que es intrascendente y donde se dedicó a correr sin sentido detrás del balón en vez de hacerlo suyo, metiendo a Nelson Deossa como tercer centrocampista para que el colombiano deambulara sin ton ni son. Un mensaje a la postre contraproducente para los suyos, que optaron por dar varios pasos atrás, empujados por el ímpetu de la Real, y casi lo pagan con la derrota.