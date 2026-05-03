El análisis táctico del Betis - Oviedo: A la contra sabe mucho mejor

Siete goles en 65 transiciones embocadas confirman al verdiblanco como el equipo más directo y 'castigador' no ya de LaLiga, sino de los cinco grandes torneos continentales; Antony, Ez Abde y el 'Cucho' se encargaron de demostrarlo, con Fornals y Lo Celso como lanzadores

Sesenta y cinco disparos a puerta en acciones al contragolpe y siete goles colocan al Real Betis como el equipo de las cinco grandes Ligas de Europa que más castiga a sus rivales en transición después de robo o recuperación. Y, salvando el 1-0 ante el Real Oviedo, los otros dos tantos del conjunto verdiblanco llegaron de esa manera. Un verdadero vendaval que se detecta en el momento en que su oponente titubea o yerra. Una apisonadora que, esta vez también en el marcador, acaricia el gran objetivo por su ventaja de seis puntos sobre el sexto a falta de tan sólo 12 en disputa. Y, si Atlético, Rayo, PSG y Braga le echan una mano, volverá a la Champions 21 años después.

Fornals cerca de Lo Celso, aunque ninguno clarividente

El 1-4-2-3-1 de salida de Manuel Pellegrini tenía inequívocos tintes ofensivos, pues la presencia de Pablo Fornals en el doble pivote, al menos en teoría, se traducía en realidad casi en un 1-4-3-3, dadas la altura de los extremos Antony Matheus dos Santos y Ez Abde, próximos al 'Cucho' Hernández, y la tendencia del castellonense a dejar solo a Sofyan Amrabat en la 'sala de máquinas' para acercarse a Giovani Lo Celso en busca de una doble referencia creativa para los heliopolitanos. El problema, al menos en el primer cuarto de encuentro, fue la falta de precisión y clarividencia entre líneas del '8' y el '20'.

Bellerín, dinamizador desde el costado derecho y pleno del castellonense

Rompía líneas con el balón pegado a su bota y con desmarques sin él un Héctor Bellerín cómodo sobre el terreno de juego. Su actitud contagió a los compañeros, decididos a percutir por derecha con las caídas ahí no ya de Antony, sino también del 'Cucho'. En la primera combinación en que todos se entendieron arriba, iniciando Abde con una diagonal desde el perfil contrario, Fornals encontró al fin un buen pase filtrado para el colombiano, que, no de primeras, pero sí se ponía de gol para no desaprovechar tan ventajosa oportunidad.

Resquicios entre líneas para hacer daño al Oviedo

El Real Betis encontraba soluciones antes del descanso entre líneas. La defensa adelantada del Real Oviedo, que trataba de estrechar espacios juntando líneas, sufría con balones a la espalda de su anfitrión, que trataba de generar superioridades por dentro gracias a la movilidad del 'Cucho' Hernández y a la libertad que permitía a Pablo Fornals la presencia en el doble pivote de un Sofyan Amrabat que abarca mucho campo. No tenía tampoco grandes problemas Antony Matheus dos Santos con fijar a su marcador y convertirse más en lanzador que en ejecutor, lo mismo que un Giovani Lo Celso que venía a recibir atrás.

'Zipi' y 'Zape' lo vuelven a hacer: otro festejo en el aire de Antony y Abde

Justo al filo del tiempo reglamentario, Ez Abde convertiría el 2-0 para reproducir su icónica celebración (un choque de manos en el aire) con su hermano del fútbol, Antony Matheus dos Santos, asistente del marroquí tras una fenomenal acción defensiva. Así las cosas, el paulista atosigó en la salida a Santiago Colombatto, quien se tiró al césped para envolver con su cuerpo el balón y forzar una falta que no se produjo por la pulcritud del '7' a la hora de puntear el esférico entre las piernas del italo-argentino y generar una transición en superioridad que es la especialidad de la casa en La Cartuja, como ya analizó esta semana LaLiga. Además, aportaba DAZN que el verdiblanco es el conjunto de las cinco grandes Ligas que más había rematado hasta entonces (64 veces) al contragolpe, con seis goles en su haber. Y llegaría el séptimo.

Deossa, Isco, Marc Roca y Riquelme para que el tiempo pase

Con 3-0, Manuel Pellegrini no solamente aprovechó para dar descanso a jugadores tanto apercibidos como sobrecargados de minutos como Sofyan Amrabat, Pablo Fornals o Giovani Lo Celso, también el propio 'Cucho' Hernández, para que entre Marc Roca, Nelson Deossa, Isco Alarcón y Rodrigo Riquelme tuvieran más el balón y ayudaran, con ello, a que el tiempo pasara sin que nada importante aconteciera sobre el terreno de juego. Un ejercicio de fútbol-control que llevó a que el 3-0 quedase grabado a fuego en el electrónico para festejo en la grada de La Cartuja.