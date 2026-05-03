Celta 3-1 Elche: Un paso más hacia Europa

El Celta se impone al Elche y vuelve a sumar tres puntos en Balaídos para meter presión en la lucha por Europa

El Celta de Vigo volvió a sumar tres puntos en Balaídos. El conjunto local venció por 3-1 al Elche que tendrá que seguir esperando para certificar la permanencia en Primera división. Los gallegos fueron más eficaces de cara a puerta y los errores en defensa condenaron al los visitantes. Hugo Álvarez, Iago Aspas, Borja Iglesias y André Silva fueron los goleadores de la tarde.

El Celta impone su ley en la primera mitad

El Celta de Vigo impuso su ley en Balaídos para maquillar la dinámica de puntos logrados en casa. Los celestes volvieron a la senda de la victoria y lo hicieron domina do al Elche desde muy temprano. Mientras que el equipo de Sarabia jugaba sin mucha profundidad, los de Claudio Giráldez supieron esperar su ocasión, que llegó en el minuto 14. David Affengruber quiso ceder la bola al portero, pero su envío de quedó corto y lo aprovechó Javi Rueda. El carrilero, pisando el área, levantó la cabeza y cedió el balón a Hugo Álvarez para que hiciera el 1-0 a placer.

Tras esto, el Elche perdió el control sobre la bola y el Celta aprovechó la ocasión para hacer sangre. Iago Aspas, tras una gran acción de Jutglá, hizo el 2-0 desde la frontal. Con la diestra, el capitán dejó clavado a Dituro que poco pudo hacer ante el veterano delantero que ponía tierra de por medio a la media hora de partido.

Reacción tardía e insuficiente del Elche

La segunda parte careció de oportunidades hasta los instantes finales. las internadas del Elche eran muy insuficientes para acercarse a la portería de Radu. Más allá de un par de remates de cabeza y algún chut lejano, lo ilicitanos no inquietaron a Radu. Todo cambió en el minuto 80 cuando André Silva recortó distancias desde el punto de penalti, tras un penalti cometido por Yoel Lago. El portugués no falló, aunque las esperanzas del equipo visitante duró muy poco. Borja Iglesias, que entró en la segunda mitad, puso el 3-1 definitivo en el marcador tras una asistencia de tacón de Swedberg.

Ficha técnica:

3 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Álvaro Núñez (Mingueza, min.78); Javi Rueda (Manu Fernández, min.46), Fer López, Moriba, Carreira; Aspas (Jones El-Abdellaoui, min.62), Hugo Álvarez (Williot Swedberg, min.71) y Jutglá (Borja Iglesias, min.70).

1 - Elche: Dituro; John Donald, Affengruber (Chust, min.58), Bigas; Teté Morente (Josan, min.69), Marc Aguado (Cepeda, min.77), Febas, Gonzalo Villar (Neto, min.58); Pedrosa (Fort, min.69), Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Goles: 1-0, m.14: Hugo Álvarez. 2-0, m.30: Aspas. 2-1, m.82: André da Silva, de penalti. 3-1, m.85: Borja Iglesias.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Javi Rueda (min.41) y Yoel Lago (min.83) por parte del Celta, y a Gonzalo Villar (min.28) por parte del Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 15.401 espectadores.