El Athletic Club se proclama 'campeón del mundo' 26 años después

El conjunto bilbaíno arrebató la corona al Alavés y se la coloca sobre la sien tras 26 años de la última vez

El Athletic Club es el nuevo 'campeón del mundo'. El equipo de Ernesto Valverde logró en Vitoria algo más que los tres puntos. Los rojiblancos salieron de Mendizorroza con la corona de 'campeones del mundo' sobre la sien. Este afamado, pero inventado título regresa a San Mamés tras 26 años de la última vez que el club bilbaíno lo ostentó.

Aunque llama la atención considerar al Athletic Club 'campeón del mundo', tras una temporada pobre, es la realidad. La corono pertenecía al Alavés, pero la victoria ante los babazorros, tal y como dictamina la tradición, convierte al Athletic Club en el nuevo 'campeón del mundo'. Esto se debe gracias a una curiosa regla que se inventaron en Inglaterra a finales del siglo pasado gracias a la investigación de aficionados al balompié. Los hinchas decidieron establecer esta divertida, aunque no oficial, tradición en la que la única norma es que el campeón que pierda un partido pierde también la corona.

Hasta esta jornada, el premio pertenecía al Alavés que ha mantenido el título de 'campeón del mundo' dos jornadas. Los babazorros lo lograron al derrotar al Mallorca, que era el anterior galardonado. Pero para entender como este título llegó esta temporada a España, nos tenemos que remontar a los octavos de final de la Champions League. El Manchester City era el cuadro inglés que, en ese momento, tenía la corona. Pero al caer derrotado ante los blancos, el Real Madrid se impuso como nuevo 'campeón del mundo'. El conjunto de Arbeloa la mantuvo hasta la derrota por 2-1 ante el Mallorca el 4 de abril. El Deportivo Alavés fue el siguiente en vencer a los bermellones y ahora el Athletic Club, con el 2-4 en Mendizorroza, recupera el trono.

El Athletic Club vuelve a ser 'campeón del mundo' tras 26 años

Desde hacía 26 años que el Athletic Club no se colocaba la corona de 'campeón del mundo'. Los bilbaínos lo habían logrado por primera vez en 1986, arrebatándoselo a Las Palmas. Más tarde, en 1989 lo logró en dos ocasiones. Repitió éxito en 1995 y por última vez en el año 2000. Tras 26 años, los rojiblancos vuelven a ser 'campeones del mundo' en una temporada difícil a la que suman una divertida alegría.

Ahora, el Athletic Club tiene en su mano seguir manteniendo la corona o cederlo al siguiente rival que sea capaz de doblegar al actual 'campeón del mundo'. Son 4 los partidos que restan para finalizar la temporada, por lo que el Athletic Club, en caso de no perder, podría mantener durante el verano este curioso galardón. El siguiente rival del cuadro de San Mamés será el Valencia, para más tarde enfrentarse a Espanyol y Celta. El Athletic Club terminará la temporada ante el Real Madrid.