Deportivo Alavés 2-4 Athletic Club: Los leones, con un voraz Nico Williams, calientan el descenso en LaLiga

A los 8 minutos del primer tiempo, Antonio Blanco adelantó a los locales en el único disparo de los primeros 45 minutos. Empató Robert Navarro en la vuelta de vestuarios. Tenaglia adelantó nuevamente a los de Quique Sánchez Flores en el 67. Sancet igualó la contienda con un golazo tras varios amagues dentro del área en el 74

Deportivo Alavés y Athletic Club se medían este sábado desde las 18:30 en la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Si el Alavés se jugaba el seguir dependiendo de sí mismo siempre y cuando ganase para la permanencia en Primera, el Athletic Club no quería dejar de tener posibilidades matemáticas de jugar en Europa el próximo curso con el Getafe marcando la frontera.

El Athletic Club tuvo un bonito detalle con las madres, especialmente las de sus jugadores ya que en sus camisetas portaron este sábado el apellido materno de cada uno de ellos en un homenaje al día previo al 'Día de la Madre'. No debieron de terminar muy orgullosas las madres de los jugadores del Athletic Club después de la primera parte de los pupilos de Ernesto Valverde.

Antonio Blanco abre la lata para el Deportivo Alavés

La primera parte entre Deportivo Alavés no fue precisamente un tsunami de producción ofensiva por parte de ambos equipos. Solo hubo un disparo a puerta y fue el de Antonio Blanco que terminó suponiendo el gol del babazorro desde la frontal del área. El Athletic Club se mostró muy espeso en el último cuarto de campo y solo Iñaki Williams se mostró algo más incisivo aunque sin hacer trabajar a Sivera.

La polémica llegó cerca del final cuando Toni Martínez cayó en el área de Unai Simón. El colegiado señaló en primera instancia el punto de penalti pero tras la revisión del arranque de la jugada, la decisión quedó anulada por un fuera de juego previo. Con tres minutos de añadido se llegó al final justo cuando Nico Williams se iba en una posición muy favorable.

Robert Navarro se gana el puesto

A la vuelta de vestuarios y casi en la primera acción del segundo tiempo, una indecisión en el despeje del Alavés tras un balón en largo de Unai Simón, fue aprovechado por Nico Williams. El '10' se la dio a un Robert Navarro que sorteó a dos rivales y con un disparo que tocó en un rival, terminó haciendo el empate con toda la segunda mitad por delante.

Empezaba un nuevo partido y había mucho tiempo por delante en Mendizorroza. Con una pérdida de luz (literal) en Mendizorroza y bajo una intensa lluvia, el Athletic Club fue creciendo muy poco a poco. Los de Ernesto Valverde trataron de generar peligro sobre la portería de un Sivera que no tuvo trabajo a excepción del gol de los leones en el que no tocó la pelota.

Tenaglia adelanta al Deportivo Alavés en un córner y Sancet empata con un golazo

El Deportivo Alavés no se amilanó a pesar de la insistencia del Athletic por hacer el segundo. En un choque que tomaba tintes épicos bajo una intensa lluvia, un córner botado desde la izquierda por los babazorros terminó con Tenaglia rematando en el primer palo con su pierna derecha y superando a Unai Simón por bajo en el 67.

Los de Ernesto Valverde tenían que volver a remar con un marcador en contra. Los leones no tardaron demasiado en volver a igualar. El tanto fue obra de Sancet en el 74 tras una gran acción personal en la que dentro del área, a base de amagues, se preparó un espacio perfecto para superar a Sivera con un chut con gran fuerza.

Nico Williams marca después de casi cuatro meses para dejar vivo al Athletic Club

Parecía que el empate podía ser el resultado final pero el Athletic Club tiene a un Nico Williams que a pesar de no estar viviendo su mejor temporada, siempre es un peligro con el balón en sus dominios. El internacional español se reencontró con el gol en el 83 y repitió en el 86 con dos tantos de pura fuerza. Con estos cuatro goles y con los tres puntos que se llevó el Athletic de Vitoria, los de Ernesto Valverde siguen vivos en la pelea por Europa y se acercan al Getafe y el Alavés podría caer en descenso si el Sevilla gana el lunes.

Ficha técnica:2 - Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez (Guevara, min.62), Denis (Guridi, min.62), Rebbach; Toni Martínez y Ibrahim (Aleñá, min.73).4 - Athletic: Unai Simón; Gorosabel (Areso, min.73), Yeray, Laporte, Yuri; Jauregizar (Ruiz de Galarreta, min.46), Rego, Iñaki Williams (Navarro,min.46), Gómez (Sancet, min.46), Nico Williams; y Guruzeta.Goles: 1-0. min. 8: Blanco. 1-1. min. 46: Navarro. 2-1. min.68: Tenaglia. 2-2. min.74: Sancet. 2-3. min.83: Nico Williams. 2-4. min. 87: Nico Williams.Árbitro: Quintero González (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Toni Martínez (min.28), Ibáñez (min.49), Blanco (min.59) y Aleñá (min.92), y a los visitantes Valverde (entrenador, min.41), Guruzeta (min.59), Nico Williams (min.76) y Mikel Jauregizar (min.84, fuera del campo).Incidencias: partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 19.125 espectadores. El técnico del equipo rojiblanco, Ernesto Valverde, cumplió 500 partidos en el banquillo del Athletic Club.