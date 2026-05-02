F1 GP Miami 2026 | Clasificación en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 con Alonso y Sainz

¡Buenas tardes-noches! Arrancamos con la segunda cita del día. Tras la carrera al sprint, llega la retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1.

Después de lo visto durante lo que llevamos de gran premio, hay dudas y, con ello, incertidumbre de lo que puede pasar en esta Clasificación, en la que no hay un favorito claro y tres escuderías parecen muy parejas.

En la carrera al sprintse ha visto un Alonso mejor, aunque no para pelear más allá de las últimas posiciones; y se ha confirmado el paso adelante de McLaren y Ferrari. Veremos cómo responde Mercedes en la Clasificación.

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Aunque es intrascendente, se ha conocido que Bortoleto ha sido descalificado de la carrera al Sprint por superar la presión de aire permitida, por lo que Sainz y Alonso ganan una posición y acaban 13º y 15º, respectivamente

Hay riesgo de lluvia y tormenta eléctrica para la carrera del domingo en el GP de Miami. De momento, la FIA ha declarado Rain Hazard, por lo que los equipos podrán modificar los coches en el parque cerrado antes de la carrera. Pero no se descartan otras medidas e incluso algún aplazamiento.

Se está hablando mucho de las mejoras de McLaren y Ferrari, pero poco de Alpine , que metió a sus dos monoplazas entre los diez mejores tanto en la clasificación del Sprint como luego en carrera y Gasly saco un punto como premio.

Tras una carrera al sprint más entretenida de lo que acostumbra este formato y en el que se ha podido ver varias luchas entre Leclerc y Russell contra Antonelli o entre Hamilton y Verstappen, todo cambia en poco más de tres horas y llega una nueva Clasificación, en este caso para la carrera del domingo en el Gran Premio de Miami 2026 de F1.

Aunque suene a tópico, todo cambia y todo lo visto hasta ahora no tendrá nada que ver. La temperatura del asfalto por la tarde no será la de las 12:00 de la mañana -hora local a la que ha tenido lugar el sprint-, los monoplazas harán cambios y también contarán los neumáticos que ya hayan empleado. Es como si todo empezara desde el principio.

Mercedes, la cruz hasta ahora en el GP de Miami

A eso se agarrarán en Mercedes para tratar de volver a sacar la cabeza después de que, hasta ahora, el GP de Miami les haya sido esquivo. En el Sprint no lograron meter a ningún piloto en el podio. Russell acabó cuarto y Antonelli, tras su sanción, sexto. Y la distancia entre ellos se ha reducido a siete puntos.

Pero lo peor no es eso, sino que rivales temibles como Norris o Piastri -que coparon las dos primeras plazas en el sprint- ya estén de vuelta y que McLaren anuncie más mejoras para los próximos grandes premios. Y que, aparte, Ferrari también está ahí y ha demostrado que ya puede pelear con Mercedes de tú a tú.

Fernando Alonso y de Carlos Sainz, en su pelea

Eso es un aliciente para esta Clasificación, ya que, con similares condiciones a las que se van a encontrar, hubo pelea el día anterior, con hasta cuatro escuderías representadas en las cinco primeras posiciones.

No se espera mucho de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Habrá que tener paciencia con ellos y con sus equipos para que, pcoo a poco, empiecen a tirar para arriba.