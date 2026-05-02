Deportivo Alavés - Athletic Club, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo y online el encuentro entre Deportivo Alavés y Athletic Club correspondiente a la jornada 34 de Primera división y que dará comienzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Mendizorroza

Desde ya puede seguir en directo y online el duelo entre Alavés y Athletic Club. El choque dará comienzo a partir de las 18:30 en el Estadio de Mendizorroza en el que apunta a ser un interesante derbi del País Vasco.

El choque entre Alavés y Athletic Club medirá a dos equipos con objetivos distintos pero que en ciertos momentos de la temporada han peleado por lo mismo. Los babazorros necesitan ganar para seguir dependiendo de sí mismos en la siempre complicada pelea del descenso. Los leones, si quieren estar en Europa el próximo curso, no se pueden permitir nada que no sea sumar de tres.

Deportivo Alavés y Athletic Club se verán las caras este sábado a partir de las 18:30 en Mendizorroza en un interesante derbi del País Vasco. El choque entre Deportivo Alavés y Athletic Club es una representación de lo que es el final de temporada en LaLiga EA Sports. Mientras los babazorros luchan por alejarse de los puestos de descenso, los leones quieren seguir teniendo opciones matemáticas de jugar en Europa la próxima temporada.

Deportivo Alavés - Athletic Club hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores quiere repetir un nuevo triunfo después del de la pasada jornada ante el Mallorca que le permitió salir de puestos de descenso. Los babazorros dependen de sí mismos para la permanencia un curso más en Primera división.

Tras 33 jornadas son decimoséptimos con 36 puntos y aventajan en dos al Sevilla, el primer equipo que está en puestos de descenso. De los cuatro equipos que ocupan las últimas plazas de LaLiga EA Sports, el Alavés es el que menos goles lleva en contra con 49 y el único con menos de 50 en su casillero de dianas encajadas.

Deportivo Alavés - Athletic Club en directo y online hoy en LaLiga EA Sports

El Athletic Club de Ernesto Valverde, que hace no mucho estaba con ciertas dudas en la clasificación, vive ahora mucho más tranquilo con la permanencia casi certificada y con la ilusión de no quedarse fuera de Europa después de haber disputado este curso la Champions League.

El Athletic Club es décimo con 41 puntos y tiene la sexta plaza a tres con el Getafe ocupando la sexta plaza de la tabla. Sin contar los equipos en descenso, el Athletic Club de Ernesto Valverde es el equipo con peor diferencia de goles con -12 y solo igualado por el Espanyol de Manolo González.

Enfrentamientos previos entre Deportivo Alavés y Athletic Club

En el duelo de la primera vuelta entre Athletic Club y Deportivo Alavés en San Mamés, los entonces entrenados por Coudet, vieron como la fortuna se ponía de su lado al llevarse los tres puntos gracias a un gol en propia puerta de Álex Berenguer.

Hay que remontarse a la temporada 2023/24 para encontrar la última vez que el Athletic venció en el derbi vasco en San Mamés. Otro dato interesante respecto a los duelos entre Deportivo Alavés y Athletic Club es que en los últimos 10 encuentros entre Liga y Copa del Rey, no ha habido en ninguno más de dos goles.