Osasuna - Barcelona: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la Liga Ea Sports

El Sadar acoge este sábado un enfrentamiento en el que el Barcelona busca una victoria que, de lograrla y si el domingo no gana el Real Madrid, ya le haría campeón de Liga

Osasuna y Barcelona miden sus fuerzas este sábado en El Sadar en un encuentro de la jornada 34, que podría suponer un paso casi definitivo para la consecución del título liguero para el cuadro catalán. Para ello debe vencer en Pamplona y esperar a que el domingo no gane el Real Madrid contra el Espanyol en Cornellá. Una posibilidad a la que se agarra el equipo azulgrana frente a un conjunto local que vive instalado en la zona media de la clasificación y que quiere apurar alguna opción de clasificación europea, para lo que es imprescindible el triunfo.

¿Dónde ver por TV el partido Osasuna - Barcelona de la jornada 34?

El partido entre Atlético Osasuna y FC Barcelona que arranca a las 21.00 horas, se podrá ver a través de DAZN.

¿Cómo seguir online el partido Osasuna - Barcelona en El Sadar?

El encuentro en El Sadar se puede seguir también en www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto que irá narrando los acontecimientos de este enfrentamiento entre Osasuna y Barcelona. Al término del partido ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas de lo sucedido sobre el terreno de juego.

Posibles alineaciones titulares del Osasuna - Barcelona de LALIGA:

Osasuna cuenta con la importante baja por lesión de Víctor Muñoz, uno de los jugadores más en forma tanto del propio cuadro navarro como de la competición. También estará disponible Iker Muñoz. La gran duda de los rojillos es si podría estar disponible el centrocampista Aimar Oroz, otro de los elementos claves del cuadro adiestrado por Alessio Lisci.

El Barcelona cuenta con algunas ausencias notables. Además de la ya conocida de Lamine Yamal, que se perderá lo que resta de temporada con el cuadro azulgrana, tampoco estará por sanción Jules Koundé. A ellos se añade la baja del danés Andreas Christensen, también conocida desde hace algunas jornadas. Las dudas la representan Raphinha y Marc Bernal, quienes se encuentran en sus fases finales de recuperaciones de distintas lesiones. Es poco probable, aunque alguno de ellos dos podría aparecer en el terreno de juego. En cualquier caso, Hansi Flick armará un once de máximas garantías para intentar dar el golpe definitivo y con una victoria tal vez ser ya campeón de Liga.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar Oroz o Moi Gómez; Rubén García, Budimir y Raúl Moro.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Bardghji, Lewandowski y Fermín.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera.