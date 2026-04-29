Víctor Muñoz se lesiona y hace saltar las alarmas en Osasuna y España

El delantero del equipo de Alessio Lisci ha sufrido una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda que le obligará a ser baja para los próximos partidos. Por ello, Luis de la Fuente estará pendiente de un futbolista que se estrenó en una lista de 'La Roja' en el parón de selecciones de marzo

Osasuna se ha encontrado con una mala noticia en el entrenamiento de hoy, en su preparación para el partido de este sábado ante el Barcelona en El Sadar. Víctor Muñoz no ha podido ser parte de la sesión dirigida por Alessio Lisci, ya que ha sufrido "una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda y queda pendiente de evolución", tal y como ha informado el equipo rojillo.

Además, Osasuna ha explicado que Aimar Oroz tampoco ha podido entrenar con el resto del grupo debido a unas molesticas cervicales que sufrió en el partido contra el Sevilla del pasado domingo. Por ello, Alessio Lisci pierde, de momento, a dos jugadores fundamentales en su plantilla, con vistas a las cinco y últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

Víctor Muñoz, baja sensible para Osasuna en el final de LaLiga EA Sports

Víctor Muñoz viene de jugarlo todo con Osasuna. De hecho, el último partido que se quedó sin jugar un minuto fue el pasado 13 de enero, ante la Real Sociedad, dónde los de Alessio Lisci cayeron derrotados en Anoeta. Esto le ha podido pasar factura al delantero de 22 años, que también fue convocado con la selección española en el parón internacional de marzo.

Con la lesión confirmada por parte de Osasuna, parece complicado que Víctor Muñoz pueda volver a jugar con el equipo de Alessio Lisci esta temporada. El conjunto navarro se encuentra en la novena posición de LaLiga EA Sports con 42 puntos, a dos de los puestos de Europa, que lo marca actualmente el Getafe. Por ello, el técnico italiano, que viene de conseguir un importante triunfo ante el Sevilla, deberá probar alguna variante.

Víctor Muñoz pone el foco en el final de temporada y sueña con el Mundial

Víctor Muñoz, por ello, intentará jugar uno de los últimos partidos de Osasuna esta temporada, intentando el objetivo de acabar en zona europea. Sin embargo, el delantero también mantiene el sueño de ir convocado con la selección española al Mundial de 2026. El canterano del Real Madrid recibió la llamada de Luis de la Fuente para el parón de marzo y debutó ante Serbia, teniendo 28 minutos e incluso logrando un gol.

Además, Víctor Muñoz tuvo 45 minutos en el siguiente encuentro, frente a Egipto. De esta manera, el delantero de de Osasuna acabó en el parón de selecciones con buenas sensaciones de cara al Mundial, por lo que puede tener opciones reales de ser convocado por Luis de la Fuente. En cualquier caso, su objetivo pasa por recuperarse lo antes posible y no tener problemas para entrar en la lista del torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Aimar Oroz, la otra mala noticia en Osasuna

Por otro lado, Aimar Oroz no ha podido ser parte del entrenamiento de hoy de Alessio Lisci, que le dio valor a la victoria frente al Sevilla. El mediocentro es clave en Osasuna, teniendo protagonismo en la gran mayoría de encuentros esta temporada. En este sentido, el jugador de 24 años ha disputado un total de 26 partidos esta campaña en LaLiga EA Sports, dónde ha podido repartir dos asistencias.

Por ello, Aimar Oroz quedará pendiente de evolución y a la espera de si puede entrenar mañana jueves o el próximo viernes, en el día previo al partido contra el Barcelona en El Sadar. Osasuna, además llega con buenas sensaciones tras lograr una victoria casi un mes después, por lo que respiró aliviado Alessio Lisci en la pasada jornada de LaLiga EA Sports.

Alessio Lisci y el objetivo del partido contra el Barcelona

En cuanto al resto del entrenamiento de Osasuna, Juan Cruz ha vuelto "de forma parcial", ya que fue baja en el choque frente al Sevilla y Javi Galán se ha ausentado con permiso del club. Por ello, Alessio Lisci espera que estos futbolistas puedan estar disponibles para el importante encuentro del sábado ante los de Hansi Flick, que ya cuentan las horas para conseguir el trofeo de LaLiga EA Sports.

Además, Alessio Lisci volverá a contar con la figura de Budimir que, pese a llevar dos partidos sin ver puerta, es uno de los grandes nombres de Osasuna esta temporada, dónde ya lleva 16 goles.