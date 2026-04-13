El movimiento que puede acercar posturas entre Víctor Muñoz y el Barcelona: "Esto puede ser una pista"

Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes, informó que el delantero de Osasuna ha llegado a un acuerdo con la agencia de representación de Joan García y Dani Olmo, lo que podría ser una pista de cara a una posible llegada al conjunto de Hansi Flick. No obstante, el Real Madrid guarda una opción de recompra

Víctor Muñoz está siendo uno de los jugadores más destacados del momento. Su irrupción en Osasuna, en su primera temporada, ha despertado el interés de equipos de Europa, como es el caso del Barcelona. Sin embargo, el Real Madrid cuenta con una opción de recompra del futbolista de 22 años, lo que podría complicar sus probabilidades de llegar al equipo dirigido por Hansi Flick.

No obstante, Víctor Muñoz ha cambiado de agencia de representación, la misma que cuenta con figuras como Joan García y Dani Olmo, como ha apuntado el Diario Marca. Esto podría acercar posturas de cara a una posible llegada por el Barcelona, dada la cercanía entre las partes. En cualquier caso, todo apunta a que su futuro en Osasuna será uno de los principales temas en el siguiente mercado de fichajes.

Víctor Muñoz pone el foco en el presente

Por su parte, Víctor Muñoz, en una entrevista concedida a El Español el pasado mes de marzo, comentó suse sensaciones de cara a su futuro y su plan: "Estoy centrado en el equipo, en intentar ayudarlos, en escalar posiciones. Ahora estamos en una buena dinámica y me centro en mí, en mejorar, que aún tengo cosas que pulir. Eso es algo que en el futuro ya se verá, tampoco depende de mí. Estoy centrado en mi equipo y ahora aquí en la selección".

Víctor Muñoz sigue creciendo a sus 22 años en Osasuna y ya son seis goles y cinco asistencias que ha logrado esta temporada con el conjunto de Alessio Lisci entre LaLiga y Copa del Rey. Además, su estado de forma le llevó a recibir la llamada de Luis de la Fuente para el parón de selecciones de marzo, debutando contra Serbia e incluso logró un gol. Tras ello, jugó 45 minutos en el empate frente a Egipto del RCDE Stadium.

El futuro de Víctor Muñoz, por decidir entre Osasuna y Real Madrid

Por otro lado, cabe recordar que el Real Madrid puede recomprar a Víctor Muñoz por ocho, nueve o diez millones de euros durante los tres próximos veranos. Además, la entidad merengue cuenta con el 50% del traspaso del futbolista, en el caso de que salga de Osasuna en los siguientes mercados de fichajes. En este sentido, el canterano blanco firmó por el equipo de Alessio Lisci hasta 2030.

En este contexto, Osasuna afronta un final de calendario en el que Víctor Muñoz tendrá protagonismo, al igual que en los 33 partidos que ha disputado esta temporada entre LaLiga y Copa del Rey. De esta manera, los de Alessio Lisci, que son novenos con 39 puntos les queda enfrentarse esta campaña al Athletic Club, Sevilla, Barcelona, Levante, Atlético de Madrid, Espanyol y Getafe.

El Barcelona, atento a la irrupción de Víctor Muñoz

Además, el Barcelona tiene en el punto de mira a Víctor Muñoz, un fichaje que podría ser realidad de cara a las próximas temporadas. Sobre ello habló Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, apuntando un movimiento con el que ambas partes pueden acercar posturas: "Víctor Muñoz firma por una nueva agencia de representación, Niágara Sports, la misma que lleva los intereses de Joan García y Dani Olmo".

En este sentido, la misma fuente apunta que "esto puede ser una pista para su futuro. Es cierto que el Barça le está mirando y es un perfil que gusta porque aún no está claro si Rashford va a seguir. Además, tiene una relación muy buena con Lamine y otros compañeros del Barça en la selección". Por ello, Víctor Muñoz, que viene de jugar 90 minutos en el empate de Osasuna ante el Betis, afronta meses que pueden ser determinantes en su futuro.