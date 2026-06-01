La cláusula de Ante Budimir baja a los 8 millones y el jugador lanza un mensaje a Osasuna

El delantero croata, con una cláusula rebajada hasta el 1 de agosto, ha comparecido con la Selección de Croacia antes de iniciar el Mundial 2026, donde ha lanzado un mensaje de cara al mercado estival

Ante Budimir vuelve a aparecer en el radar del mercado, pero esta vez ha sido el propio delantero quien ha querido cortar el ruido. El atacante de CA Osasuna, uno de los goleadores más fiables de LaLiga, ha dejado claro desde Croacia que no piensa en una salida este verano.

El mensaje llega en un momento clave. Budimir jugará el Mundial con su Selección y tiene una cláusula descendente de ocho millones de euros hasta el 1 de agosto, antes de volver a situarse en 20 millones. Una ventana atractiva para muchos clubes, pero que el futbolista no parece dispuesto a abrir.

Budimir despeja su futuro antes del Mundial

El nombre de Ante Budimir se ha convertido en una constante cada vez que se acerca el mercado. Sus goles, su regularidad y su importancia en Osasuna hacen que aparezca en quinielas de equipos que buscan un delantero contrastado, competitivo y con rendimiento inmediato.

Sin embargo, el croata ha querido lanzar un mensaje de calma al entorno rojillo. En una rueda de prensa en su país, antes de afrontar el Mundial, dejó claro que su situación personal y deportiva en Pamplona es la que desea: “Me siento genial en Pamplona, tengo continuidad, estoy donde quiero estar”.

La frase tiene valor porque llega justo cuando su contrato presenta una oportunidad de mercado muy concreta. Hasta el 1 de agosto, cualquier club podría intentar activar esa cláusula reducida a ocho millones. Después, el precio volvería a subir hasta los 20 millones.

Una cláusula de ocho millones que agita el mercado

La situación contractual del delantero invita inevitablemente al debate. Ocho millones de euros por un atacante que lleva varias temporadas superando los 15 goles en LaLiga es una cantidad muy asumible para muchos clubes de Primera y también para equipos de ligas extranjeras.

Budimir no es una promesa ni un perfil por descubrir. Es un goleador hecho, con experiencia, jerarquía y capacidad para rendir en contextos de exigencia. Esa combinación suele tener mucho valor en verano, especialmente para equipos que necesitan goles sin asumir riesgos desmedidos.

Pero el fútbol no es solo cláusulas y oportunidades. También cuenta la voluntad del jugador. Y ahí Budimir ha sido muy claro: “Disfruto y es maravilloso para mí en el club, estoy muy unido a Osasuna. Nunca había estado tantos años en un club”.

Osasuna encuentra en Budimir algo más que goles

El peso de Budimir en Osasuna va más allá de sus cifras. El delantero se ha convertido en una referencia ofensiva, pero también en un líder competitivo. Su forma de atacar el área, su capacidad para fijar centrales y su eficacia en momentos importantes han sostenido buena parte del rendimiento rojillo en las últimas temporadas.

En un mercado donde encontrar gol es cada vez más caro, Osasuna tiene en Budimir una pieza diferencial. No solo por lo que marca, sino por cómo condiciona al rival. Es un delantero que mejora centros laterales, da salida directa, gana duelos y permite al equipo competir incluso en partidos de bajo dominio.

Por eso su posible salida siempre preocupa. Perder a un futbolista que ha superado la barrera de los 15 goles durante tres cursos consecutivos obligaría al club navarro a reconstruir una parte esencial de su ataque.

El Mundial puede elevar todavía más su escaparate

El próximo Mundial añade otra capa al caso. Budimir acudirá con Croacia, una Selección acostumbrada a competir bien en grandes torneos y con una estructura que puede darle visibilidad internacional.

Un buen campeonato podría aumentar el interés en torno al delantero. Los torneos de selecciones suelen funcionar como aceleradores de mercado, sobre todo para futbolistas con experiencia, rendimiento reciente y una situación contractual atractiva.

Ese contexto hace todavía más relevantes sus declaraciones. Budimir no espera al final del Mundial para hablar de futuro. Lo hace antes, dejando una posición clara: está feliz en Pamplona y no está buscando una salida.

Un mensaje de tranquilidad para Pamplona

En Pamplona saben que el mercado siempre puede cambiar si aparece una oferta importante, si un club paga la cláusula y si el jugador modifica su postura. Pero a día de hoy, las palabras de Budimir son una señal de tranquilidad.

Para la afición rojilla, el mensaje llega en el mejor momento. Antes de un verano que podía estar marcado por rumores, donde el club aún busca un nuevo entrenador, Budimir ha cerrado la puerta con naturalidad y sin ambigüedad.