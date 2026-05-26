Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate, candidatos para el banquillo de Osasuna tras la destitución de Alessio Lisci

Osasuna abre un nuevo frente tras la destitución de Alessio Lisci. El banquillo se mueve y surgen dos candidatos de peso: Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate, que aparecen como dos opciones reales en la lista del club, que podría tomar una decisión definitiva en los próximos días

Alessio Lisci ha dejado oficialmente el cargo de entrenador de Osasuna. La recta final de temporada, dónde han cosechado cinco derrotas en las últimas cinco jornadas le ha costado caro al italiano. De hecho, el conjunto navarro ha acabado LaLiga empatado con el Mallorca, que ha terminado descendiendo a Segunda División.

En el día después de que Osasuna anunciase la destitución de Alessio Lisci, ya empiezan a sonar diferentes nombres para ocupar el banquillo de El Sadar de cara a la próxima temporada. Uno de ellos es el de Imanol Alguacil, que se encuentra sin equipo tras decir adiós al Al-Shabab de Arabia. Otro es Jagoba Arrasate, que fue cesado del Mallorca a finales del mes de febrero.

Imanol Alguacil entra en escena: Osasuna lo pone en su lista tras cesar a Alessio Lisci

Imanol Alguacil vuelve a sonar como uno de los candidatos para un banquillo de LaLiga. Tras abandonar el Al-Shabab en febrero, el técnico de Orio no ha vuelto a dirigir a ninguno equipo, a la espera de las diferentes ofertas que le puedan llegar. Tras la destitución de Alessio Lisci en Osasuna, el exentrenador de la Real Sociedad podría considerar unirse al proyecto del club navarro, pese a que no podrá competir en Europa la siguiente temporada.

Alessio Lisci ha dejado al equipo en la decimoséptima posición de LaLiga EA Sports. El mes de mayo de Osasuna ha podido ser el detonante de la destitución del técnico italiano un año después de su llegada, procedente del Mirandés. Pese a que la plantilla cuenta con jugadores como Budimir, tercer máximo goleador del campeonato doméstico, y Víctor Muñoz, convocado con España para el Mundial, el club ha estado muy cerca del descenso.

Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate, duelo por el banquillo de Osasuna tras el adiós a Alessio Lisci

Por ello, queda esperar a la decisión de Imanol Alguacil, que fue una opción para el Villarreal. No obstante, la posición de Osasuna será clave en este sentido, para saber si finalmente se lanza a por el exentrenador de la Real Sociedad o estudia otras opciones. El técnico de Orio es, junto con Jagoba Arrasate, candidato para dirigir al equipo navarro, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes Matteo Moretto.

En su caso, Jagoba Arrasate se encuentra sin equipo tras ser destituido del Mallorca el 23 de febrero. El técnico vasco punto puso final a su etapa en el club bermellón tras llegar a acumular un total de seis derrotas en los primeros ocho partidos de 2026, lo que terminó por agotar la paciencia de la dirección deportiva. El de Berriatua fue cesado por un Demichelis que no ha mejorado la situación, descendiendo de hecho a Segunda División.

Jagoba Arrasate e Imanol Alguacil, dos vías abiertas: Osasuna acelera la elección del nuevo técnico

Además, Jagoba Arrasate conoce Osasuna por su primera etapa en el club, dónde ocupó el banquillo de El Sadar desde la temporada 2018/2019 hasta la 2023/2024, cuando salió. Pocos meses después, se hizo cargo del Mallorca, desde el comienzo de la 2024/2025. Tras un año con buenas sensaciones en el conjunto bermellón, la directiva optó por el cese de un técnico que podría estar de nuevo cerca de dirigir a una plantilla en Primera División.

Los dos frentes están abiertos con Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate tras la destitución de Alessio Lisci de Osasuna. Braulio Vázquez y el resto de la directiva podrían decidir en los próximos días el próximo dueño de la plantilla que ha sufrido altibajos, sobre todo con la segunda vuelta que ha firmado el equipo. Ambos entrenadores tienen dos factores a su favor y es que conocen ya LaLiga por sus anteriores experiencias, algo que podría jugar a su favor.

El propio Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, habla en la tarde hoy martes a las 17:30 horas, ante los medios de comunicación, por lo que podría dar una pista sobre el perfil que buscan para el banquillo rojillo tras la salida de Alessio Lisci.