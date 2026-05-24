Alessio Lisci repite la primera parte con Osasuna y Mirandés ¿repetirá la segunda en Primera?

El técnico italiano volvió a salvar a su equipo de manera agónica tal y como sucedió en la 2023/24 con los jabatos cuando un triunfo ante el Amorebieta les salvó en la última jornada. El siguiente curso rozó el ascenso a Primera

Osasuna sufrió mucho en la última jornada de LaLiga EA Sports. Los pupilos de Alessio Lisci cayeron ante el Getafe en el Coliseum y con el césped invadido por aficionados azulones, los rojillos esperaron con tensión la finalización del partido entre Girona y Elche que en ese momento empataba a uno. Un gol del Girona podría haber mandado a Osasuna a LaLiga Hypermotion.

El cuadro de Alessio Lisci se complicó en exceso el final de la temporada ya que los rojillos encajaron en el último tramo del curso cinco derrotas consecutivas, incluyendo la de este pasado domingo ante el Getafe. Alessio Lisci cumplió con Osasuna en su estreno en LaLiga EA Sports y volvió a repetir la historia de su primera temporada en el equipo que le permitió dar el salto a Primera: el Mirandés.

Alessio Lisci se salva en la última jornada con Osasuna, tal y como sucedió con el Mirandés

Alessio Lisci se estrenaba esta temporada en LaLiga EA Sports después de pasar por varias categoría del Levante y estrenarse en Segunda división en la 2021/22. Tras culminar la temporada con los granotas, estuvo un año sin entrenar hasta que llegó la llamada de un equipo ciertamente atípico por su política de fichajes como es el Mirandés. Los jabatos han basado sus últimas plantillas en las cesiones como la opción mayoritaria para tratar de mantenerse en Segunda división.

En la primera temporada completa de Alessio Lisci en LaLiga Hypermotion, el italiano vivió una situación similar a la de este curso con Osasuna. Los jabatos llegaron al comienzo de la jornada 42 de Segunda división con 46 puntos, solo uno más que el Amorebieta que en se momento marcaba los puestos de descenso a Primera RFEF.

La última jornada quiso que Mirandés y Amorebieta se midiesen en Anduva en un partido en el que a los locales les servía ganar e incluso el empate. En caso de derrota, el Amorebieta se salvaría y el Mirandés descendería. Los jabatos vencieron por la mínima con un gol pasada la hora de partido y pudieron seguir una temporada más en Segunda división.

El resto de la historia del Mirandés con Alessio Lisci que quiere repetir con Osasuna

Alessio Lisci se ha salvado en la última jornada con Osasuna e hizo lo mismo en la 2023/24 con el Mirandés. Lo que pasó el siguiente curso en el Mirandés de Alessio Lisci fue histórico aunque no terminó de la forma que los 'románticos' del fútbol hubiesen querido.

El Mirandés cuajó una gran temporada, se metió en puestos de play off y eliminó en las semifinales al Racing de Santander, uno de los favoritos para el ascenso a Primera en ese curso. El Mirandés se midió en la final del play off al Real Oviedo y tras vencer en Anduva por 0-1, los carbayones remontaron en la vuelta con un claro 3-1.

En esos días se hablaba mucho de la llegada de Alessio Lisci a Osasuna y nunca sabremos que hubiese pasado si el Mirandés hubiese terminado ascendiendo a Primera, si se habría marchado con los rojillos o hubiese seguido en Anduva. Por lo tanto, si Alessio Lisci repite la historia que ya vivió en el Mirandés, en Osasuna podrán empezar a frotarse las manos ya que el técnico italiano ha demostrado en su etapa en Miranda de Ebro que sus equipos funcionan mejor en las segundas temporadas. Preguntado este pasado domingo sobre la temporada de Osasuna, especialmente por el desastroso final de temporada, Alessio Lisci fue tajante: "Ha tenido varias fases".