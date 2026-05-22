Alessio Lisci confirma el 'problema' de Osasuna ante el Getafe: "No tenerlos es una lastima"

El técnico italiano del cuadro rojillo se resignó al no poder tener acompañamiento de aficionados navarros en su visita al Coliseum para medirse a los azulones

Osasuna se jugará este próximo sábado su permanencia en Primera. Los de Alessio Lisci dependen de sí mismos pero tendrán que visitar a un Getafe que se está jugando estar en Europa la próxima temporada. Osasuna podría permitirse el lujo de perder y seguir en Primera pero ahí dependería de resultados de terceros lo que incrementaría el nerviosismo en el cuadro rojillo.

Alessio Lisci no escondió este viernes que jugarse la permanencia en Primera sin el apoyo del público no es plato de buen gusto: "Supone un reto. Hemos llegado aquí por lo que hemos hecho y mañana tenemos un reto nuevo. Siempre queremos a nuestra afición con nosotros porque son increíbles. No tenerlos es una lástima pero es lo que hay, la situación que se ha dado y lo que tenemos que hacer es que, desde casa, estén orgullosos de nosotros".

Alessio Lisci califica de final el partido ante el Getafe

Alessio Lisci como es lógico, calificó de final el duelo entre Getafe y Osasuna aunque aclaró que en las finales no hay opción de empates: "Es una final aunque es verdad que en las finales no hay opción de empate y mañana si la hay. Es un partido de dentro o fuera. No hay más".

Alessio Lisci en el banquillo del Levante dirigiendo a Osasuna

El técnico italiano ensalzó el nivel físico de los jugadores de Osasuna de cara al choque ante el Getafe: "Físicamente muy bien y anímicamente, dentro de la situación que estamos viviendo, creo que muy bien. El equipo está con mucha confianza, lo he visto entrenar muy bien. Creo que llegamos en un momento técnico, táctico y anímico bueno, por lo que es el partido".

El componente mental es clave para Osasuna

Osasuna suma cuatro derrotas consecutivas que le han llevado a estar cerca del descenso y jugárselo todo en la última jornada ante el Getafe. En este sentido, Alessio Lisci apostó por el factor mental para recuperar la confianza del grupo: "El componente mental es importante y recuperar la confianza también. Creo que en los últimos partidos hemos merecido más y este punto de presión o de que cuando no ganas vas perdiendo confianza, se ha notado. Tenemos que recuperar la confianza porque mañana tenemos que jugar con la cabeza lo más limpia y reseteada posible".

Sobre el choque ante el Getafe, Lisci abogó por un partido muy físico ante los de Bordalás y comentó la capacidad de llegar al ataque con muchos jugadores que tienen los madrileños: "Un partido de tener la cabeza fría, de detalles, de competir bien, ante un rival que hace las cosas muy, muy bien, que ataca con mucha gente. Es un rival complicado. Su clasificación lo demuestra. Espero un partido muy físico y estar cada minuto muy metidos".

Por último, Lisci apostó por salir a ganar para no tener que mirar otros partidos y por lo tanto no quiso ni hablar de la posibilidad de salvarse con una derrota ante el Getafe: "Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro partido y ya está. A partir de ahí, que pase lo que pase en los otros campos. Tenemos la suerte de que depende de nosotros y no podemos desaprovechar esa oportunidad. No nos debe condicionar lo que pasa en los otros campos".