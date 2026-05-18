LaLiga llega a su última jornada: las cuentas de Girona, Mallorca, Levante, Osasuna y Elche para salvarse

La jornada 38 de Primera división llega con cinco equipos en la lucha por la permanencia, donde aún restan dos plazas para descender. Esto es lo que tiene que hacer cada conjunto para lograr la salvación

Las cuentas de Girona, Mallorca, Levante, Osasuna y Elche para salvarse en la última jornada de LaLigaRedes Sociales

La jornada 37 de LaLiga EA Sports deja una pelea por la permanencia completamente abierta antes del último capítulo. El Real Oviedo ya está descendido, el Deportivo Alavés respira con la salvación matemática y cinco equipos todavía pueden caer a Segunda división.

El gran golpe lo dio el Levante UD, que venció 2-0 al RCD Mallorca en el Ciutat de València y salió del descenso. Ahora, Girona FC y el conjunto balear ocupan la zona roja, pero el CA Osasuna, Elche CF y los granotas aún no pueden relajarse.

Así queda la pelea por el descenso en LaLiga antes de la última jornada

La clasificación llega comprimida al máximo. Levante, Osasuna y Elche tienen 42 puntos, pero ninguno está matemáticamente salvado. Por detrás aparece el Girona, con 40, y el Mallorca, con 39, en una situación mucho más delicada.

El calendario convierte la última jornada en una final múltiple. El duelo más importante será el Girona - Elche, porque enfrenta directamente a dos equipos implicados y puede arrastrar a otros rivales según lo que pase en Getafe, Sevilla y Palma.

También habrá mucho en juego en el Getafe - Osasuna, el Real Betis - Levante y el Mallorca - Real Oviedo. El conjunto bermellón es quien necesita la combinación más complicada, mientras que Girona depende de una única condición: ganar.

Girona - Elche, el partido que puede decidirlo todo

El Girona - Elche será el epicentro de la última jornada. El equipo catalán llega con 40 puntos y no tiene margen de error: solo le vale ganar. Cualquier empate o derrota le condena matemáticamente al descenso, sin importar el resto de marcadores.

El Elche, en cambio, parte con ventaja por sus 42 puntos, pero no está salvado. Si puntúa en Montilivi, seguirá en Primera. Si pierde, entrará en una combinación peligrosa que le obligará a mirar lo que hagan Levante, Osasuna y Mallorca.

Osasuna necesita puntuar en Getafe para no mirar a nadie

Osasuna llega con 42 puntos después de perder 1-2 contra el Espanyol en El Sadar. El equipo rojillo se ha metido en un problema inesperado y cerrará la temporada en el Coliseum frente al Getafe.

La cuenta más sencilla es clara: si Osasuna puntúa, se salva. Un empate sería suficiente para asegurar su continuidad en Primera división sin depender de otros resultados.

Si pierde, todavía tendría opciones. Se salvaría si el Girona no gana y el Mallorca tampoco. Incluso en el peor escenario, con victorias de Girona y Mallorca, Osasuna podría seguir en Primera si el Betis gana al Levante.

Levante sale del descenso y depende de sí mismo ante el Betis

El Levante es el gran ganador de la jornada 37. Su victoria ante el Mallorca le permite alcanzar los 42 puntos, salir del descenso y llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo.

El equipo granota se salva si puntúa ante el Real Betis. Ese es el camino directo. Un empate en La Cartuja le bastaría para completar una permanencia que hace unas semanas parecía muy complicada.

Si pierde, también puede salvarse. Lo hará si el Girona no gana, o si el Mallorca gana. Y en una combinación más concreta, si pierde, el Girona gana y el Mallorca no lo hace, aún podría mantenerse si Osasuna cae ante el Getafe.

El Elche tiene ventaja, pero una derrota en Girona lo complica todo

El Elche llega con 42 puntos tras vencer 1-0 al Getafe, un triunfo que le dio aire antes de la última jornada. Sin embargo, el calendario le obliga a cerrar el curso en Montilivi ante un Girona desesperado.

Si el Elche puntúa, está salvado. Ese es su escenario ideal y el más sencillo de explicar. Empatar o ganar en Girona le evita cualquier cálculo.

Si pierde, depende de varios resultados. Necesita que también pierdan Levante y Osasuna. Otra vía sería caer en Montilivi y que también pierda el Levante, siempre que el Mallorca no gane al Real Oviedo.

Mallorca necesita una carambola para evitar el descenso

El Mallorca es el equipo que peor llega. La derrota ante el Levante le deja con 39 puntos, penúltimo y sin depender de sí mismo. Ya no le basta con ganar al Real Oviedo en Son Moix.

Para salvarse necesita una carambola de cuatro bandas: ganar su partido, que el Girona gane al Elche, que el Getafe gane a Osasuna y que el Levante pierda ante el Betis. Si una de esas condiciones falla, el Mallorca descenderá.

El drama es enorme porque el Oviedo ya está descendido, pero eso no garantiza nada. El Mallorca debe cumplir su parte y, después, esperar que todos los demás resultados encajen exactamente en su favor.

Una última jornada de transistores, tensión y miedo

La permanencia se decidirá con cinco equipos pendientes de cuatro estadios. Levante, Osasuna y Elche tienen ventaja, pero todavía no están salvados. Girona vive al borde del precipicio y Mallorca necesita un milagro.

El Girona - Elche será el partido más determinante, pero cada gol en el Coliseum, La Cartuja o Son Moix puede cambiarlo todo. LaLiga llega a su última jornada con el título decidido, pero con el drama de la permanencia en su punto más alto, con cinco equipos luchando por estar un año más en la categoría de oro.