Un debate candente: Serra Ferrer o Pellegrini, ¿quién es el mejor entrenador de la historia del Betis?

Son los dos únicos técnicos de la historia verdiblanca que han celebrado una clasificación para la UEFA Champions League, ambos conquistaron la Copa del Rey (2005 y 2022), son dos de los cuatro que han llevado trofeos a las vitrinas (junto a O'Connell e Iriondo) y con ellos el equipo siempre compitió en Europa y estuvo arriba en LaLiga EA Sports

Desde la máxima honorabilidad para la figura de Patrick O'Connell, que en el lejano 1934 se convirtió en el único que ha conseguido convertir al Real Betis en campeón de LaLiga, y desde el profundo respeto a grandes nombres que han tenido asiento en el banquillo verdiblanco, cabe reducir a sólo dos las respuestas posibles ante la tan pertinente pregunta de ¿Quién es el mejor entrenador en la historia del Betis? ¿Manuel Pellegrini o Lorenzo Serra Ferrer? Cada bético guardará razones muy verdaderas para señalar a uno u otro en una elección que resulta casi imposible. Al menos, en la redacción de ESTADIO Deportivo no conseguimos ponernos de acuerdo.

Los argumentos a favor de Manuel Pellegrini, según Aitor Torvisco, redactor de ED

"Yo creo que no debería haber duda ya en decir que es Pellegrini. En mi opinión lo es y me voy a basar incluso en la manera de pensar de sus detractores, que también los tiene: si este año hubiese sido un 'fracaso', dicho entre comillas, no ir a Champions; si el quinto puesto sabía a poco si no iba acompañado de Champions, si el sexto puesto era poco menos que un derrumbe, y si ha habido ese nivel de presión, entonces estamos colocando directamente al Betis de Pellegrini en el lugar más alto de exigencia de su historia".

"Y si está en el lugar más alto de exigencia de su historia, entonces es el mejor Betis de la historia. Además, Tiene un título (la Copa del Rey de 2022), tiene un pleno de seis clasificaciones seguidas para Europa, tiene un sinfín de récords individuales... que son muchos, también, porque es el que más partidos lleva. Le quedaba completar el álbum con esa clasificación para la Champions y ya está aquí. Al menos de la historia moderna, no se le acerca a nadie salvo Serra Ferrer, que además de como entrenador, también fue muy importante como vicepresidente deportivo, pues ayudó a poner los cimientos del actual Betis y dio consejos útiles al chileno".

Los motivos para elegir a Lorenzo Serra Ferrer, según Rafael Cala, periodista de ED

"Es respetable la opinión de elegir a Pellegrini, totalmente, sus registros están ahí; pero yo sigo apostando todavía a que Lorenzo Serra Ferrer está un poquito por encima". "Serra tiene dos etapas como entrenador y lo que consiguió lo hizo con menos recursos que Pellegrini. Cogió un equipo en Segunda, lo levantó y lo llevó a Primera para, recién ascendido, colocarlo en tercera posición; que en aquella época no daba entrar en Champions. Mantuvo al equipo siempre arriba, siempre jugando en competición europea, luchando por todo. Y no fue antes a Champions porque entonces sólo iba el campeón de liga".

"Además, tiene la temporada más gloriosa en la historia del Betis, que es un cuarto puesto en una temporada que es la mejor temporada de la historia del Betis, porque además ganó la Copa del Rey. Es que eso todavía no lo ha igualado ningún entrenador. Pellegrini le ha igualado en todo pero no ha podido romper aún esa barrera del cuarto puesto. Entiendo que en el fútbol actual es más complicado, porque hay tres equipos prácticamente inalcanzables".