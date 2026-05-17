Lembo zanja el debate entre Serra Ferrer y Pellegrini: "Es el entrenador más importante de la historia del Betis"

El excentral bético, que jugó a las órdenes de Serra Ferrer en la época dorada, apuesta por el técnico chileno con una argumentación que llama poderosamente la atención

Desde hace un tiempo, existe un bendito debate en el beticismo sobre quién es el mejor entrenador de la historia del Betis tras la deslumbrante secuencia de Manuel Pellegrini en el banquillo heliopolitano, con pleno de clasificaciones europeas en sus seis temporadas y el flamante pase a Champions. Éxitos a los que hay que sumarles la consecución de una Copa del Rey y disputar la final de la Conference.

Estos hitos le han permitido alcanzar en popularidad al que hasta su llegada era considerado la referencia en el Benito Villamarín, Lorenzo Serra Ferrer, que clasificó por primera vez al Betis para la Champions Legue en la 2004/2005, temporada en la que levantó el título copero al ganar en la final a Osasuna.

Alejandro Lembo, que jugó con Serra Ferrer, tiene clara su elección

Este debate provoca división de opiniones en el beticismo, pero hay un exbético que tiene especialmente claro quien es el mejor entrenador histórico del Betis con la particularidad que jugó a las órdenes de Lorenzo Serra Ferrer y participó de los hitos antes mencionados.

Así, Alejandro Lembo, excentral uruguayo que militó en el Betis de 2003 a 2007, no duda en señalar a Manuel Pellegrini por delante de Serra Ferrer pese a haber formado parte del proyecto de poblense y llama poderosamente la atención como argumenta su elección.

En este sentido, en declaraciones al diario chileno La Tercera, Lembo, ya retirado a sus 48 años, sostiene con contundencia que "Pellegrini es el DT más importante que ha tenido el Betis" y señala que debe servir de ejemplo para el futuro.

Cree que Pellegrini es un ejemplo y que el Betis debe aprovecharlo

"Es el más importante, porque lo esencial es quién lleva el proyecto deportivo a cabo. Sería bueno para que la gente que está en el club aprenda todo lo que hizo para seguir creciendo", señaló el charrúa, que cree que gracias al 'Ingeniero' el Betis tiene una oportunidad de oro.

"Es el momento ideal para que la institución se desarrolle de tal manera que saque una ventaja grande a otros clubes que no encuentran esos proyectos deportivos que acompañen con resultados”, apuntó el excentral, que, preguntado por la comparativa con Serra Ferrer, fue muy rotundo, destacando el papel de los futbolistas de la época por encima del trabajo del de Sa Pobla.

Sorprende con su valoración de lo conseguido con Serra Ferrer

“El proceso de Serra Ferrer, la anterior clasificación a Champions, no era un proyecto, solo éramos un grupo de jugadores de buena calidad, que nos juntamos un par de años y logramos un título de la Copa del Rey y clasificamos a la Champions. Lo del 'Ingeniero' es diferente, lleva muchas temporadas y ha sabido reinventarse. Cada vez que hubo duda, volvió a levantarse”, explicó con claridad meridiana el que fuera defensa central del Betis a principios de este siglo y que resuelve el debate de manera fulminante.