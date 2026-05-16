Alineaciones Barcelona - Betis: alineación posible de Barcelona y Betis en la jornada 37ª de LaLiga EA Sports

Pellegrini se presenta en el Camp Nou con seis bajas, pero la intención de presentar una alineación competitiva ante un Barça sin Lamine Yamal ni De Jong

Flick y Pellegrini se verán las caras con los deberes hechos.IMAGO

Ya con los deberes hechos tras certificar la clasificación para la Champions como quinto, el Betis visita al Barcelona con la tranquilidad propia del trabajo realizado, pero la intención de dar una alegría más a la afición y elevar el listón con un triunfo de prestigio en el Camp Nou contra el Barça, campeón de LaLiga desde hace dos jornadas.

Por ello, aunque ya no tiene ningún tipo de presión, Pellegrini pretende desplegar un once lo más competitivo posible para dar buena imagen en el feudo azulgrana a pesar de que llega con numerosas bajas por problemas físicos y por sanción.

Seis bajas para Pellegrini

De ese modo, el ingeniero pierde para este partido a los lesionados Ángel Ortiz, Marc Bartra, Sergi Altimira y Aitor Ruibal, operado esta misma semana del menisco. A estas ausencias se suman las de los castigados Cucho Hernández y Diego Llorente, que vieron la quinta amarilla el pasado martes contra el Elche. Tampoco está Pablo García, con el filial.

Así las cosas, Pellegrini se verá obligado a introducir cambios en la zaga por las dos ausencias en el eje, por lo que Valentín Gómez dispondrá de una oportunidad en su posición natural, pues habitualmente ejerce de lateral zurdo.

El argentino acompañará a Natan, mientras que en los laterales partirían de inicio Bellerín, en su regreso al Camp Nou, y Ricardo Rodríguez, que ocuparía el lugar de Junior, de la partida contra los ilicitanos.

Posibles novedades en el centro del campo

Por delante, Amrabat siempre es un fijo, pero es posible que dé oportunidades a futbolistas menos habituales, lo que supondría, por ejemplo la suplencia de un intocable como Fornals. En este caso, Marc Roca ejercería de acompañante del marroquí mientras que existe la posibilidad de que complete el centro del campo Álvaro Fidalgo, sin descartar que sea Lo Celso el que se posicione como mediapunta.

En los costados, todo claro aparentemente con Antony y Abde, mientras que en la punta de lanza será con casi toda seguridad el último partido como titular en el Betis de Bakambu , de inicio este domingo por la ausencia de Cucho Hernández.

De Jong y Lamine Yamal, bajas en el Barça

Por parte azulgrana, Hansi Flick confirmó que Frenkie de Jong se suma a la baja conocida de Lamine Yamal, mientras que Marcus Rashford será duda hasta última hora para estar en el banquillo.

En cambio, Raphinha, tras cumplir sanción, está a disposición del alemán, que reveló que Joan García será el portero titular y Andreas Christensen tendrá minutos.

Cabe destacar que Lewandowski disputará su último partido en el Camp Nou como barcelonista.

Posibles onces:

FC Barcelona: Joan García; Eric, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Casadó, Pedri; Roony, Gavi, Fermín; y Lewandowski.

Real Betis: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Amrabat; Antony, Lo Celso o Fidalgo, Abde; y Bakambu.