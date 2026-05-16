Jannik Sinner se sale con la suya en Roma y alcanza a Rafa Nadal

La jugada le salió perfecta al tenista italiano, que pudo cerrar su semifinal ante Medvedev este sábado y citarse con Casper Ruud en la gran final del Máster 1.000 de Roma 2026

Jannik Sinner entró más calmado en pista y sólo tuvo que mantener la ventaja adquirida el día anterior para convertirse en el segundo finalista del Master 1.000 de Roma, donde se enfrentará al noruego Casper Ruud este domingo.

El tenista italiano presionó el sábado para que suspendieran su partido con 4.2 a favor en el tercer set y ventaja para Medvedev con su saque. Estaba cerca del final y lo tenía todo a favor, pero Sinner estaba sufriendo mucho y sólo su gran talento le estaban permitiendo mantenerse por delante.

A él le venía mejor que todo se parara y, tuviera más razón o no, el choque se detuvo y se pospuso su definición para el día siguiente. Que la lluvia se intensificara en plena discusión ayudó, pero también la reiteración de Sinner en que se escurría en las líneas y en que así no podía jugar.

El número uno mantiene su renta ante Medvedev

Este domingo saltó a pista con sol, perdió el juego que estaba pendiente, pero le bastó con mantener el 'break' de ventaja con su saque en sus dos turnos de servicio para cerrar el encuentro ante Daniil Medvedev por 6-2, 5-7 y 6-4.

Sinner se queda a un partido de lograr los nueve Máster 1.000 que hay en el circuito, un logro que sólo ha conseguido Novak Djokovic en toda la historia. Así mismo, con el triunfo ante Daniil Medvedev, también iguala un récord de alguien tan dominador en la tierra batida como Rafa Nadal. Sólo el de Manacor había alcanzado todas las finales de los Masters 1.000 en la gira de tierra (Montecarlo, Roma y Madrid, o en su día Hamburgo). Sinner ya ganó este año en el Principado de Mónaco, a Alcaraz, y en Madrid a Zverev. Y ahora querrá cerrar el círculo ante Ruud.

Sinner pelea contra las especulaciones

Sinner quería acabar, con su victoria, con cualquier especulación. En las últimas horas se ha difundido una imagen suya realizando profundas respiraciones y le han acusado de haber sufrido un ataque de pánico. Con sol y descansado, todo lo que ocurriera entonces era pasado.

Pánico o no, la realidad es que Sinner sufrió mucho a partir del segundo set ante Medvedev. Tuvo calambres, vomitó, cojeó por la pista, fue atendido, incluso, poco antes de que se suspendiera el partido... Le vino muy bien que pararan y todo volviera al inicio. Eso sí, con 4-2 a favor y a dos juegos de cerrar el encuentro.