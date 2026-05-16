Coco Gauff - Elina Svitolina: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final femenina del Roma Open 2026

Coco Gauff y Elina Svitolina disputan este sábado la final femenina del Roma Open 2026, con un ligero favoritismo para la norteamericana

Coco Gauff y Elina Svitolina se verán las caras en la final femenina del WTA 1.000 de Roma, en un partido que ya se ha visto en cinco ocasiones en el circuito, aunque sólo uno de ellos en una final y fue para la norteamericana hace más de dos años.

Gauff y Svitolina son las justas merecedoras de estar aquí. La primera lo ha hecho con un tenis sólido y teniendo que remontar hasta en tres ocasiones, lo que le da confianza y le hace aparecer como favorita. Sin embargo, se enfrenta a una Svitolina que ha derrotado a Rybakina en cuartos y a Swiatek en semifinales, y que llega con una gran confianza de que puede repetir las victorias que logró en Roma en 2017 y 2018.

Su rival, en cambio, llegó a la final más recientemente, concretamente el pasado año, pero la perdió, de ahí que esta final sea una especie de reválida para la estadounidense. Pese a la derrota, Gauff llegó con confianza a Roland Garros y acabó llevándoselo. Y ahora se encuentra en la misma situación.

Coco Gauff, crecida antes de Roland Garros

"Me da mucha confianza -llegar así a la final-, porque también jugué contra algunas jugadoras que están teniendo una excelente temporada en tierra batida y, en general, excelentes temporadas. Sí, en Madrid también sentí que jugué un buen tenis. Siento que mi juego está mejorando. Hay aspectos que aún puedo perfeccionar y mejorar, pero creo que voy por buen camino", indicaba Coco Gauff.

Svitolina parte con la mínima ventaja de haber ganado tres de los cinco partidos en los que se han enfrentado, de no perder con su rival desde 2024 y de haberla superado este año dos veces, en los cuartos de final del Open de Australia y en las semifinales del torneo de Dubai.

"Tendré un plan de juego, aunque todavía no exactamente", señalaba la ucraniana nada más acabar su final ante Iga Swiatek. "Nos hemos enfrentado muchas veces, así que no habrá sorpresas, ambas sabemos cómo competimos. El último partido fue algo de otro planeta, así que seguramente lo volveré a ver para encontrar tácticas y formas de afrontarlo", analizaba la de Odesa.

¿A qué hora se juega el Coco Gauff - Elina Svitolina?

El partido entre Coco Gauff y Elina Svitolina, final femenina del Roma Open 2026 tendrá lugar este sábado 16 de mayo. El encuentro está previsto para las 17:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Gauff y Svitolina en el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales. La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

No obstante, el WTA 1.000 puede verse por Tennis Channel, en la plataforma Orange TV y es ahí donde se va a retransmitir esta final femenina.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en esta final del WTA 1.000 romano.